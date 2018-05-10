正崴3企業合組控股 市值單日共縮水6.46億

（中央社記者張建中台北10日電）正崴集團旗下勁永、光燿科與崴強科技決定共同籌組新設控股公司，勁永股價重挫跌停，崴強同步重挫新台幣2.15元，僅光燿科小漲0.2元，3公司市值單日共縮水6.46億元。



勁永、光燿科與崴強9日宣布，3公司將共組新設控股公司，新設控股公司設立完成時，將持有勁永等3公司100%股權；3公司將終止上市(櫃)，並撤銷公開發行，新設控股公司將在證交所掛牌上市。



勁永等3公司決定共組新設控股公司，主要希望能發揮上中下游整合效益，透過集團資源整合，提升經營效率，降低費用，發揮1加1加1大於3的綜效。



光燿科因每一股普通股換發新設控股公司一股，市場認為，光燿科將是這宗整併案最大受益者，激勵光燿科早盤股價表現強勁，一度達49元，大漲9.25%。



勁永早盤股價同樣有不錯表現，一度達9.69元，漲幅約3.97%。僅崴強因每一股普通股換發新設控股公司0.529股，換股比例相對偏低，衝擊股價表現相對弱勢，開盤跳空跌0.95元。



勁永主要經營蘋果(Apple)通路，並銷售手機配件，崴強主要生產多功能事務機，光燿科則生產光學鏡頭，業務關聯性低，市場對3公司整併效益多持觀望態度。



光燿科後續在賣壓出籠下，股價一路震盪走低，終場收在45.05元，僅小漲0.2元；崴強股價終場收在23元，跌2.15元，跌幅約8.55%；勁永股價更是重挫跌停，跌0.93元。勁永等3公司單日市值共縮水6.46億元。（編輯：李信寬）1070510