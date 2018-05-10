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國際油價漲勢帶動 亞股走高能源股勁揚

發稿時間：2018/05/10 18:09

最新更新：2018/05/10 18:09

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（中央社香港10日綜合外電報導）國際油價今天延續漲勢，帶動能源股和亞洲股市走高，主因原油需求攀升，加上美國總統川普決定撕毀伊朗核子協議，恐導致石油供應減少。

雖在市場意料之中，但川普的決定助長原油價格，國際兩大原油期貨價格創下2014年11月以來新高，市場臆測油價未來可能漲更高。

外匯交易商萬達公司（Oanda Corp.）亞太交易部門主管殷尼斯（Stephen Innes）說：「不意外，在美國退出（伊朗核子協議）之下，原油交易持續活絡。這個決定在供需微妙平衡的狀況下，帶來重大供應風險。」

國際兩大原油期貨昨天大漲3%左右，今天在亞洲盤漲幅近1%。

亞股今天普遍走高。馬來西亞股市因大選而休市。澳洲雪梨股市收盤漲0.2%，南韓首爾股市收盤揚0.8%，威靈頓、馬尼拉和台北股市也都上揚。

香港股市今天隨著華爾街股市的漲勢走高，連續第4天收紅，能源股則在油價上揚帶動下飆漲。

港股恆生指數收漲273.08點，或0.89%，來到30809.22點；恆生國企股指數收漲48.52點，或0.40%，來到12233.96點。

基準上海證券交易所綜合指數收盤上漲15.26點，或0.48%，來到3174.41點；深圳證券綜合指數收盤上揚9.48點，或0.52%，來到1844.04點。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1070510

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