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台股4月回檔交投熱絡 證交稅年增23.5%

發稿時間：2018/05/10 18:11

最新更新：2018/05/10 18:11

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（中央社記者邱柏勝台北10日電）台股4月回檔，但股市交投依舊熱絡，挹注證交稅收入。財政部統計，證交稅4月實徵新台幣77億元，年增15億元或23.5%，若排除春節因素，證交稅已連15個月正成長。

此外，前4月證交稅實收327億元，年增75億元或29.9%，更創民國101年以來同期新高。

財政部今天公布4月全國稅收1046億元，年增14億元或1.4%；累計前4月實徵淨額4757億元，年增255億元或5.7%，占累計分配預算數102.2%，占全年預算數20.7%。

主要稅目中，包含營業稅、菸酒稅在內，前4月實徵數皆創歷年同期新高水準。財政部統計處副處長陳玉豐表示，前4月營業稅實收1277億元，年增112億元或9.6%，主因國內消費活動增溫，加上國際油品價格上漲，相關油品稅額增加，以及出口退稅增多等因素交互影響所致。

前4月菸酒稅實收214億元，年增68億元或47%，其中菸稅前4月實收141億元，年增100.7%，翻倍成長，主因是去年長照政策上路，菸稅配合調漲所致。然而，前4月健康福利捐（菸捐）卻較去年同期減少31億元或25.7%。

陳玉豐解釋，菸捐減少的主因是菸稅調升後，吸菸人口減少，菸品銷量下滑，以及去年菸稅調升前，民眾有漲價預期心理，囤貨導致去年基期變高。

在證交稅方面，台股4月雖有回檔，但現股當沖降稅如期延長3年，股市交投依舊熱絡，挹注證交稅收入。根據統計，4月上市櫃股票每日成交值1620億元，高於去年同期的1112億元，導致證交稅實收77億元，年增15億元或23.5%；前4月實收327億元，年增75億元或29.9%，創101年以來同期新高。（編輯：張良知）1070510

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