/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬來西亞 中華電信 民視 伊朗
> rss

中信行員盜用匯款資料 5年內不得回金融圈

發稿時間：2018/05/10 18:11

最新更新：2018/05/10 18:11

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北10日電）金管會表示，中國信託銀行某行員，利用職務之便，長達一年期間盜用其他買家的匯款資料，騙取賣家出貨達100筆，金額達新台幣39萬元，除糾正中信外，並命令解除該行員職務。

金管會銀行局副局長王立群表示，中信銀行某行員資歷約10年，其與某網路賣家本來就認識，而這名行員利用職務之便，盜用其他買家的匯款資料，使賣家誤認該行員已交付貨款進而提供商品。

根據金管會統計，中國信託這名行員於105年7月14日至106年7月21日期間騙取商家出貨多達100筆，金額高達39萬元，騙取的商品為服飾、皮包、鞋子。

王立群表示，中國信託這名行員盜用其他買家匯款資料之所以爆發，主因網路賣家員工發現同一筆匯款資料竟然有兩名買家稱是自己交付的貨款，之後賣家致電中國信託，中國信託依規定通報重大偶發事件。

金管會表示，行員利用職務之便盜用其他買家的匯款資料，為歷年來首見，顯示中國信託對存款戶提供帳務諮詢服務，及行員行為準則未建立妥適的監控及檢核機制，有礙健全經營之虞。

王立群說，考量中國信託於事發後已主動調查並陳報缺失，且已對客戶權益予以妥處，依銀行法規定，予以糾正，並命令解除該行員職務。根據規定，遭金管會命令解除職務者，5年內不能回到金融圈。（編輯：林沂鋒）1070510

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP