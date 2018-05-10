政府推智慧機械 卓永財提兩建議盼務實

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）上銀董事長卓永財表示，政府推動智慧機械產業，可深化產學合作，研發時間應拉長，且應要與台灣的就業機會密切結合，務實和善用資源，讓產業先根留台灣。



對於政府積極推動智慧機械產業，卓永財提出兩項建議，首先政府可深化產業合作，不要都只重視論文；大學要與產業結合，為企業所用。大學應是基礎研究和人才培養的場合。



其次，卓永財建議，政府協助研發的時程應該要拉長，科專預算規劃要長期，3年到5年的研發時間，對於智慧機械產業幫助不夠明顯。



卓永財指出，研發應該要高值化，他以上銀協助延長荔枝保鮮期限技術、進而成功銷往新加坡和日本為例，農業技術研發高值化，可讓農民收入提高，穩固社會基礎，可以透過產業合作達成。



卓永財表示，政府發展智慧機械，應該與台灣的就業機會密切結合。科專計畫投入、台灣產業升級、進而在台灣生產，增加僱用人員，青年也才有就業機會，薪資也才能調升。



卓永財指出，發展智慧機械，政府應考量投入與產出之間的關係，相關政策落實應該與台灣人民的生活密切結合。



對於發展工業4.0，他認為工業4.0是一個長期目標，不可能一蹴可幾，他以國產控制器為例指出，不一定要以最高標準為主，務實與善用既有資源，先讓國產控制器技術成熟，廠商可以採用；並且讓部分工業2.0的廠商先邁向3.0階段，廠商就可以根留台灣，就有高值化的就業機會。



在員工福利部分，卓永財表示，上銀近日會發給員工季分紅，平均可較去年第4季成長30%左右。（編輯：李信寬）1070510