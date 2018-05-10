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銀行挺5+2 新增授信4322億元

發稿時間：2018/05/10 19:07

最新更新：2018/05/10 19:07

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（中央社記者蔡怡杼台北10日電）配合政策扶植5+2新創重點產業及協助產業籌募資金，金管會推出方案，鼓勵銀行、保險「錢」進。根據金管會統計，迄今本國銀行對5+2新創產業新增授信達新台幣4322億元。

為加速產業升級轉型，政府推動「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能。

金融監督管理委員會配合政策，於105年9月底推出「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」，鼓勵本國銀行在兼顧風險原則下，對5+2產業新創重點產業積極辦理授信。

放款方案活動期間由105年10月1日起算，至107年12月31日結束，並分二期辦理。第一期為105年10月1日至106年12月31日，第二期為107年1月1日至107年12年31日。

根據金管會統計，截至106年12月底，「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」第一期實施期間，本國銀行對新創重點產業放款餘額達新台幣4兆8241億元，較105年9月底增加3676億元，已達預期新增目標1800億元的204.22%，成效良好。其中，辦理新創重點產業放款績效優等的銀行有4家，為土地銀行、華南商業銀行、台灣中小企業銀行、台中商業銀行。

至於「獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案」第二期新增放款目標為2000億元。金管會銀行局副局長王立群表示，截至107年3月底，本國銀行對新創重點產業放款餘額達新台幣4兆8887億元，較去年底新增放款646.40億元，目標達成率為32.3％。

截至今年3月底，自105年10月以來，本國銀行對5+2產業的授信新增金額達4322億元；本國銀行對新創重點產業放款平均逾放比則由105年9月底的0.44%，今年3月底降至0.35%。

除銀行業「錢」進力挺5+2產業外，金管會於去年9月25日推出「鼓勵保險業辦理新創重點產業投資方案」，以鼓勵保險業於兼顧保戶權益保障及保險業投資風險等考量下，積極評估及參與投資新創重點產業。

投資方案實施期間由106年9月1日起算，至108年8月31日結束，為期兩年，並分兩期辦理。第一期為106年9月1日至107年8月31日，目標第一期保險業對新創重點產業投資增加300億元；第二期則為107年9月1日至108年8月31日，至於第二期目標將依第一期執行情況再行擬訂。

保險局副局長蔡麗玲表示，保險業「錢」進5+2產業可分為持有股票、債券的有價證券投資以及專案運用投資兩塊，其中，有價證券投資因受市場震盪影響，波動較大，金管會會持續鼓勵保險業投資5+2產業，至於保險業的詳細投資數字，待第一期結束後，會適時對外公布。

根據保險法規定，保險業辦理辦理新創重點產業投資的資金運用可分為投資股票及有擔保公司債，以及辦理專案運用、公共及社會福利事業投資兩種投資方式。（編輯：楊凱翔）1070510

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