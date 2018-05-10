/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬來西亞 中華電信 民視 伊朗
> rss

499吃到飽傳停發號碼牌 中華電：不會限額

發稿時間：2018/05/10 19:13

最新更新：2018/05/10 19:23

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
中華電信推出限時499方案，4G無限上網，實體門市湧進大批等待申辦人潮，門市到了結束營業的時間，還有數百名民眾尚未申辦完成。中央社記者張皓安攝　107年5月10日中華電信推出限時499方案，4G無限上網，實體門市湧進大批等待申辦人潮，門市到了結束營業的時間，還有數百名民眾尚未申辦完成。中央社記者張皓安攝　107年5月10日

（中央社記者江明晏、朱則瑋台北10日電）499吃到飽太熱門，傳有中華電信門市停發號碼牌，採每天200名限額辦理。中華電回應，因取號系統故障，許多門市改人工派發，會要求全區服務中心不限額持續發號碼牌。

電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天，擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，引爆空前申辦熱潮。

中華電信今天不少門市都出現號碼機故障狀況，民眾指出，中華電台北葫洲直營服務中心停發號碼牌，採每天200名限額辦理，民眾擔憂無法在499吃到飽期限截止前辦理完畢。

中華電信推出限時499吃到飽方案，吸引民眾前往門市申辦，有門市抽號碼牌機故障，只能發手寫號碼牌。中央社記者張皓安攝　107年5月10日中華電信推出限時499吃到飽方案，吸引民眾前往門市申辦，有門市抽號碼牌機故障，只能發手寫號碼牌。中央社記者張皓安攝　107年5月10日

中華電信代理發言人沈馥馥接受中央社記者訪問時表示，中華電內部派發號碼牌的取號系統發生故障狀況，因此有不少門市停抽號碼牌，改以人工派發的方式應急，原則是「不能有不發號碼牌的狀況發生」，目前還要釐清是否修復完畢。

中華電澄清，由於申辦狀況太踴躍，確實有難以消化的情況出現，因此有在地門市會評估內部能量規劃能服務多少客戶，但中華電是希望全區的服務中心都持續發放號碼牌，不希望有限額辦理的情況發生，避免違反法規。

對於電信公司基於市場行銷策略，採取限時、限地、限量的促銷活動，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗說會予以尊重，同時會要求業者必須做好配套措施，例如客服及門市人力的配置及教育訓練，以便向來店的消費者進行解說，讓消費者充分掌握消費相關資訊。

對於此次3家業者客服服務品質有待改進部分，NCC已於下午邀集3大業者開會就相關事項即刻改善。

中華電表示，目前第一線員工都在因應這個特別的狀況，但自己的員工也要符合勞基法，不可能每天都忙到半夜消化客戶。

針對499計畫是否展延，中華電表示，目前沒有展延計畫，按原定計劃至15日截止。（編輯：張良知）1070510

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP