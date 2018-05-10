499吃到飽傳停發號碼牌 中華電：不會限額

中華電信推出限時499方案，4G無限上網，實體門市湧進大批等待申辦人潮，門市到了結束營業的時間，還有數百名民眾尚未申辦完成。中央社記者張皓安攝 107年5月10日

（中央社記者江明晏、朱則瑋台北10日電）499吃到飽太熱門，傳有中華電信門市停發號碼牌，採每天200名限額辦理。中華電回應，因取號系統故障，許多門市改人工派發，會要求全區服務中心不限額持續發號碼牌。



電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天，擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，引爆空前申辦熱潮。



中華電信今天不少門市都出現號碼機故障狀況，民眾指出，中華電台北葫洲直營服務中心停發號碼牌，採每天200名限額辦理，民眾擔憂無法在499吃到飽期限截止前辦理完畢。





中華電信推出限時499吃到飽方案，吸引民眾前往門市申辦，有門市抽號碼牌機故障，只能發手寫號碼牌。中央社記者張皓安攝 107年5月10日

中華電信代理發言人沈馥馥接受中央社記者訪問時表示，中華電內部派發號碼牌的取號系統發生故障狀況，因此有不少門市停抽號碼牌，改以人工派發的方式應急，原則是「不能有不發號碼牌的狀況發生」，目前還要釐清是否修復完畢。



中華電澄清，由於申辦狀況太踴躍，確實有難以消化的情況出現，因此有在地門市會評估內部能量規劃能服務多少客戶，但中華電是希望全區的服務中心都持續發放號碼牌，不希望有限額辦理的情況發生，避免違反法規。



對於電信公司基於市場行銷策略，採取限時、限地、限量的促銷活動，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗說會予以尊重，同時會要求業者必須做好配套措施，例如客服及門市人力的配置及教育訓練，以便向來店的消費者進行解說，讓消費者充分掌握消費相關資訊。



對於此次3家業者客服服務品質有待改進部分，NCC已於下午邀集3大業者開會就相關事項即刻改善。



中華電表示，目前第一線員工都在因應這個特別的狀況，但自己的員工也要符合勞基法，不可能每天都忙到半夜消化客戶。



針對499計畫是否展延，中華電表示，目前沒有展延計畫，按原定計劃至15日截止。（編輯：張良知）1070510