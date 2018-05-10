鴻海4月營收歷年次高 前4月同期新高

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海自結4月合併營收新台幣3439.87億元，為歷年同月次高，累計前4月營收也創同期新高。法人預期鴻海5月開始進入季節性循環。



鴻海自結4月合併營收3439.87億元，較3月3491.54億元微減1.48%，較去年同期3227.87億元成長6.57%。鴻海4月營收來到歷年同期次高。



從3大產品線來看，鴻海指出，4月相較3月，運算（computing）產品表現最強，消費性電子（consumer electronics）產品次之，再者是通訊（communication）類。若4月與去年同月相比，運算（computing）產品表現最強，通訊（communication）類產品次之，再者是消費性電子（consumer electronics）產品。



法人表示，鴻海4月營收淡季不淡，儘管iPhone X組裝拉貨力道趨緩，蘋果也下修上游零組件拉貨比例約10%到15%，不過鴻海在運算和通訊類產品仍有支撐力道。



從比重來看，法人表示消費電子產品占鴻海整體業績比重最高，其次是運算產品，再者是通訊產品。



累計今年前4月鴻海自結合併營收達到1兆3715.64億元，較去年同期1兆2993.9億元成長5.55%。法人表示，鴻海前4月營收來到歷年同期新高。



展望第2季，法人預估鴻海第2季業績維持以往季節性表現，預期5月開始進入季節性淡季循環，蘋果iPhone 8系列與iPhone X產品進入生命週期循環尾聲，新舊產品進入交替空窗期，預估鴻海第2季業績較第1季修正個位數百分點，第3季開始為下半年旺季產品出貨準備。（編輯：林淑媛）1070510