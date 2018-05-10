亞矽赴美參訪 爭取與矽谷台灣幫合作

（中央社記者潘姿羽台北10日電）亞洲矽谷以連結國際、連結矽谷為重要目標，亞矽執行長邱俊榮今起展開8天的行程，率團赴美國矽谷取經，除參訪矽谷的創業機制，也希望與「矽谷台灣幫」爭取進一步的合作。



亞洲矽谷執行中心執行長、國發會副主委邱俊榮5月10日至17日率團至美國參訪，明天安排與矽谷科技華商協會（SVCTBA）交流，希望協助與亞矽一同前往的新創企業鏈結更多當地資金或是市場資源，也可向當地產官學界介紹亞矽計畫，展現台灣政府力推物聯網與創新創業的決心。



邱俊榮說，亞洲矽谷計劃重要目標是連結矽谷的人才、資金以及技術等資源，這次參訪的取經成分比較多，也會接觸矽谷台灣幫的人，希望能夠網羅他們回台、替台灣新創增添能量，或至少能夠取得合作、找來強力盟友。



台灣優化新創事業環境的做法中，涵蓋加強與國際創投、國際加速器的合作，因此邱俊榮也將參觀Plug&Play加速器，與3至4隊新創團隊CEO談國際加速器進駐經驗與感想，做為台灣做國際加速器的借鏡。



另一項重點行程是參訪美國矽谷的創業學校（Draper University），學生不僅可以學習各式各樣的課程如程式、法律、行銷、設計、金融等，更能與矽谷知名創業家近距離交流學習。



邱俊榮表示，矽谷的創業機制、方法比我們進步很多，若能藉由這次參觀，學習到更好的育成經驗，便可做為未來政策推動的方向。



另外，邱俊榮也領軍5家新創團隊，挺進矽谷參加於14日至17日舉辦的「2018世界物聯網論壇（Internet of Things World 2018）」，希望把台灣的新創團隊介紹給矽谷的天使投資人，協助新創拓展國際。（編輯：林沂鋒）1070510