A股入摩免驚 證交所下週將大規模引資

（中央社記者田裕斌台北10日電）中國大陸A股即將納入MSCI明晟新興市場指數，市場擔憂台股資金將遭外資抽離，台灣證券交易所今天表示，下週將帶領國內中大型市值公司前往南韓、日本及香港等地引資。



證交所表示，投資台灣的外資機構投資人，有許多是屬於基金型態，基金又可分為主動式基金及被動式基金，主動式基金依經理人判斷決定投資部位，使得基金的投資策略較為多變，基金經理人會參考當地政經變化、個股財務基本面、營運成長面等面向後，進而選擇持有個股或是賣出個股；被動式基金則是透過依循某個指數管理及操作，使投資組合及管理能貼近所追蹤標的指數走勢，追蹤誤差越小越好，基金投資組合不會頻繁調整。



證交所指出，今年5月及8月MSCI將中國大陸A股納入新興市場後，新興市場國家（包含台灣）的權重將因此下降，僅有追蹤該指數的被動式基金需於生效日前根據指數權重變化調整投資部位，主動式基金及非基金型態的外資則多無需對應調整。



證交所表示，台股雖因公司市值較小，指數調整時權重相對易受影響，但也有許多優質企業，有品牌特色、高品質、高價值的生產事業，並具有高殖利率、高週轉率、本益比合理、公司治理優良等投資價值特性，吸引許多歐美市場主動式基金操作的資金投資。



證交所指出，未來將持續拜訪國外主權基金及主動式操作經理人，增加投資台灣資本市場意願，下週將帶領國內中大型市值公司前往南韓、日本及香港等地引資，並拜訪當地機構投資人，希望藉此吸引外資，擴大台股在重量級指數權重。（編輯：蘇志宗）1070510