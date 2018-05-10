電信三雄4月獲利王 台灣大蟬聯

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄4月財報出爐，台灣大哥大4月每股賺0.46元，贏過中華電信的0.42元和遠傳電信的0.26元，蟬聯獲利王寶座。



台灣大哥大公布4月自結合併營收為新台幣95.5億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)為27.8億元，營業利益16.4億元，稅後淨利12.4億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.46元。



台灣大自結累計前4個月合併營收398.5億元，EBITDA為109.6億元，營業利益63.8億元，稅後淨利為47.2億元，稅後EPS為1.74元，達成全年財測目標的35%。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，4月除了電子商務營收持續維持高成長動能，各項行動加值服務也快速成長，穩定用戶營收貢獻，帶動合併營收較去年同期成長6%。在營收成長與成本有效控制下，公司核心業務獲利維持穩定，若以適用IFRS 15前之國際會計準則，並排除非屬台灣大用戶相關的國內漫遊的影響，EBITDA較去年同期增加6%。



中華電信僅公布4月業績，4月合併自結營收173.1億元，營業成本及費用為132.3億元，營業淨利為40.8億元，稅前淨利41.2億元，歸屬於母公司業主淨利為32.5億元，每股盈餘為0.42元。



與第2季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期。



中華電說明，以適用IFRS 15前有效國際會計準則基礎比較，4月整體行動通訊營收較去年同期減少，主要因行動語音營收持續下滑與銷貨收入微幅下降，抵銷行動加值營收因4G與行動上網客戶持續增加所帶動的成長，整體行動服務營收較去年同期衰退。



網際網路營收與去年同期相較微幅增加。寬頻接取營收持平，MOD營收則持續成長。市內網路營收持續下滑。資通訊專案營收與去年同期持平。



截至4月底止，中華電光世代寬頻用戶數為356.7萬戶，60Mbps以上的客戶數190.9萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達133.1萬戶。MOD客戶數達172.7萬戶。行動上網客戶持續成長，達861.1萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達60.1%。



遠傳電信4月合併總營收72.77億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.27億元與8.59億元，4月單月每股盈餘 (EPS)為0.26元。



累計至今年4月，遠傳合併總營收289.44億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為91.37億元與33.12億元。自結稅後每股盈餘 (EPS)1.02元。（編輯：趙蔚蘭）1070510