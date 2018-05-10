/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 馬來西亞 中華電信 民視 伊朗
> rss

觀光股Q1亮麗 瓦城美食很會賺

發稿時間：2018/05/10 20:21

最新更新：2018/05/10 20:21

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北10日電）觀光餐飲股陸續公布財報，瓦城首季每股盈餘(EPS)達3.95元，創同期新高；旗下有85度Ｃ品牌的美食-KY首季每股賺3.07元，獲利創同期新高。

美食-KY首季營業淨利新台幣7.14億元、稅後淨利4.99億元，分別較去年同期成長8%及5%，雙雙繳出連續第11個季度改寫同期新高的成績，每股盈餘(EPS) EPS 3.07元。

美食-KY同時自結4月合併營收達20億元，較去年同期成長接近15%。。

法人分析，美國85度C 5年來營收成長超過7倍，是美食-KY最新的成長引擎，也已超車台灣，成為合併財報中僅次於中國的第二大市場；若今年擴大在美投資，雖短期可能多認列一些前期費用，但將能極大化未來數年的業績成長空間，又搭上美國政府減稅促進投資的政策順風車。

瓦城泰統自上櫃以來，年年刷寫「營收、獲利、來客人次」皆創歷史新高的亮眼紀錄，聚餐商機、年菜外帶服務為首季營收挹注強勁力道，今年首季業績續開紅盤，衝破10.70億元，淨利逾9178萬元，較去年同期穩健成長4.77%，每股盈餘(EPS)達3.95元，創同期新高。

雅茗-KY首季合併營收達 5.26 億元、年增14%，在全球店數規模持續擴增及外送電商業務加持下，締造單季營收次高紀錄，惟受到展店及品牌行銷費用同步增加影響，首季稅後淨利 0.34 億元，每股稅後盈餘(EPS)1.05 元，略低於去年第一季。

雅茗-KY4 月合併營收1.75 億元，較去年同期成長9.94%；累計前4月合併營收達 7.01 億元，年成長達13.12%，單月及累計前 4 月合併營收皆刷新歷年同期新高紀錄。

漢來美食首季合併營收9.79億元、年增7.66%，稅後淨利0.88億元，年增率8.69%，EPS為2.31，較去年2.4元微幅減少0.09元，主要原因是兩館宴會廳改裝增加折舊費用，以及去年底兩家名人坊分店展店費用影響。另外，營所稅由17%增加至20%也是主要原因。

王品尚未公布首季財報，但3、4月表現走出餐飲業淡季魔咒，延續3月的成長動能，4月兩岸合併營收12.9億元，年增7.81%，創2015年以來，4月年增率最大增幅。

王品表示，台灣事業群受惠25周年品牌行銷效益發揮，及清明連假帶動聚餐效應，4月營收創7.5億元佳績，較3月成長0.27%，年增率7.8%。3、4月淡季不淡，合併營收達14.8億元，創2016年以來最高。

王品大陸事業群在今年新品牌三哇造面、舞漁的加入，及成長品牌鵝夫人展店，有效挹注營收來到5.4億元，年增7.81%。

興櫃餐飲乾杯4月自結合併營收2.24億元，較去年同期1.77億元成長26.29%，累計今年前4個月自結合併營收為9.44億元，年增28.06%，展現穩定成長走勢。

飯店股雲品4月合併營收達1.11億元，年增率2%，符合淡季水準；累計今年1到4月合併營收5.26億元，並較去年同期成長9%。另外，雲品也於今天公布首季營運成果，合併營收4.15億元、稅後淨利0.66億元、稅後每股盈餘(EPS)1元。

雲品4月營收維持小幅成長，受惠雲品溫泉酒店於4月初連續假期住房率高達9成以上，且透過旅展的住宿券與餐券銷售挹注，增加至少3成的住房回流。此外，2018年第一季逢農曆春節、二二八連假與清明連假，帶動首季住房成長。（編輯：林沂鋒）1070510

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP