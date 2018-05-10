觀光股Q1亮麗 瓦城美食很會賺

（中央社記者江明晏台北10日電）觀光餐飲股陸續公布財報，瓦城首季每股盈餘(EPS)達3.95元，創同期新高；旗下有85度Ｃ品牌的美食-KY首季每股賺3.07元，獲利創同期新高。



美食-KY首季營業淨利新台幣7.14億元、稅後淨利4.99億元，分別較去年同期成長8%及5%，雙雙繳出連續第11個季度改寫同期新高的成績，每股盈餘(EPS) EPS 3.07元。



美食-KY同時自結4月合併營收達20億元，較去年同期成長接近15%。。



法人分析，美國85度C 5年來營收成長超過7倍，是美食-KY最新的成長引擎，也已超車台灣，成為合併財報中僅次於中國的第二大市場；若今年擴大在美投資，雖短期可能多認列一些前期費用，但將能極大化未來數年的業績成長空間，又搭上美國政府減稅促進投資的政策順風車。



瓦城泰統自上櫃以來，年年刷寫「營收、獲利、來客人次」皆創歷史新高的亮眼紀錄，聚餐商機、年菜外帶服務為首季營收挹注強勁力道，今年首季業績續開紅盤，衝破10.70億元，淨利逾9178萬元，較去年同期穩健成長4.77%，每股盈餘(EPS)達3.95元，創同期新高。



雅茗-KY首季合併營收達 5.26 億元、年增14%，在全球店數規模持續擴增及外送電商業務加持下，締造單季營收次高紀錄，惟受到展店及品牌行銷費用同步增加影響，首季稅後淨利 0.34 億元，每股稅後盈餘(EPS)1.05 元，略低於去年第一季。



雅茗-KY4 月合併營收1.75 億元，較去年同期成長9.94%；累計前4月合併營收達 7.01 億元，年成長達13.12%，單月及累計前 4 月合併營收皆刷新歷年同期新高紀錄。



漢來美食首季合併營收9.79億元、年增7.66%，稅後淨利0.88億元，年增率8.69%，EPS為2.31，較去年2.4元微幅減少0.09元，主要原因是兩館宴會廳改裝增加折舊費用，以及去年底兩家名人坊分店展店費用影響。另外，營所稅由17%增加至20%也是主要原因。



王品尚未公布首季財報，但3、4月表現走出餐飲業淡季魔咒，延續3月的成長動能，4月兩岸合併營收12.9億元，年增7.81%，創2015年以來，4月年增率最大增幅。



王品表示，台灣事業群受惠25周年品牌行銷效益發揮，及清明連假帶動聚餐效應，4月營收創7.5億元佳績，較3月成長0.27%，年增率7.8%。3、4月淡季不淡，合併營收達14.8億元，創2016年以來最高。



王品大陸事業群在今年新品牌三哇造面、舞漁的加入，及成長品牌鵝夫人展店，有效挹注營收來到5.4億元，年增7.81%。



興櫃餐飲乾杯4月自結合併營收2.24億元，較去年同期1.77億元成長26.29%，累計今年前4個月自結合併營收為9.44億元，年增28.06%，展現穩定成長走勢。



飯店股雲品4月合併營收達1.11億元，年增率2%，符合淡季水準；累計今年1到4月合併營收5.26億元，並較去年同期成長9%。另外，雲品也於今天公布首季營運成果，合併營收4.15億元、稅後淨利0.66億元、稅後每股盈餘(EPS)1元。



雲品4月營收維持小幅成長，受惠雲品溫泉酒店於4月初連續假期住房率高達9成以上，且透過旅展的住宿券與餐券銷售挹注，增加至少3成的住房回流。此外，2018年第一季逢農曆春節、二二八連假與清明連假，帶動首季住房成長。（編輯：林沂鋒）1070510