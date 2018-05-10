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台泥擬發2.5元股利 另現增籌措400億元

發稿時間：2018/05/10 21:28

最新更新：2018/05/10 21:28

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（中央社記者韋樞台北10日電）台泥董事會今天通過配發每股現金股利新台幣1.5元及股票股利1元，合計2.5元，創近年新高。另台泥打算辦理現金增資發行股票籌措400億元，以因應未來轉型綠能企業。

台泥去年每股稅後盈餘(EPS)2.03元，但董事會決定拿出過去的保留盈餘進行盈餘分配現金股利每股1.5元，外加盈餘轉增資配股每股1元，合計2.5元，創下近年新高，以今天台泥股票收盤價41.1元計算，現金殖利率3.65%。

台泥表示，董事會今天決議考量未來長期綠能發展及營運成長資金所需，將於股東會通過後規劃辦理長期資金募集案，於適當時機採擇一或併存搭配方式，一次或分次辦理「國內現金增資發行普通股」、「國內現金增資發行特別股」及/或「現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證」及/或「發行海外無擔保轉換公司債」，以籌措長期資金400億元。

其中「現金增資發行普通股」或以「現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證」、「發行海外無擔保轉換公司債」的總額度合計不超過300億元(不超過10億股)；國內辦理現金增資發行特別股以總額度不超過100億元(不超過4億股)為原則。

台泥告訴中央社，藉由現金增資發行股票或公司債籌措大筆資金，主要是台泥近年正由傳統的水泥業轉型綠能產業。台泥位於彰濱工業區的舊廠房如今已搖身一變成為台泥綠能公司，專司風力發電、太陽能發電和廢棄物再生能源計畫。

台泥指出，台泥綠能公司正興建新廠房，預計今年底完工，另外還要設立兩支風力發電機和太陽能發電設備，未來打算增設更多支風電機，同時正評估與沿海養殖魚塭合作進行「魚塭養電」等；另外在大陸的水泥廠也要繼續投資處理生活廢棄物焚燒設備等。（編輯：鄭雪文）1070510

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