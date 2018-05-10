賣塑膠花起家到香港首富 李嘉誠縱橫商場逾70載

（中央社香港10日綜合外電報導）被譽為「超人」的香港首富李嘉誠今天正式退休，近90歲的他從賣塑膠花白手起家，耗費70多年打造龐大的商業帝國，事業版圖橫跨貨櫃港到電信業，將交由長子李澤鉅接班。



法新社報導，因為敏銳的商業頭腦而被稱為「超人」的李嘉誠，在香港呼風喚雨，有人因此開玩笑說，他可以讓在上班日逼近香港的颱風轉彎。



李嘉誠的商業帝國深入港人生活，從提供網路服務到連鎖超市，他的商業決策可能影響700萬港人的房地產和公用事業價格。投資人推敲他說的字字句句。



李嘉誠1928年誕生於廣東潮州，在中日戰爭期間逃到香港。李嘉誠2012年接受富比世雜誌（Forbes）專訪時回憶，他上小學時，故鄉遭炸彈轟炸的往事。



李嘉誠在1950年創業，以生產塑膠花起家，公司名稱就是以中國最長的河流長江命名。但轉往房地產多元化投資後，而在1960年代有了龐大的獲利，隨後的數十年間逐漸擴張至其他產業。



隨著事業版圖增加，全球觸角也開始擴大，長江集團1980年代開始在加拿大投資房地產和能源產業。



根據富比世，李嘉誠旗下事業遍及全球超過50個國家，總員工人數達31萬人。



根據富比世2018年全球富豪排行榜，李嘉誠的身家達349億美元（約新台幣1兆244億元），全球排名23。



李嘉誠今年3月在香港宣布退休消息時，對著滿室的媒體記者說：「回首過往，很榮幸創立長江集團，以及服務社會。」



他說：「這是我最大的榮幸。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070510