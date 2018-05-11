499吃到飽之亂續燒 中華電信：暫無展延計畫

電信三雄限時7天開放全民499吃到飽，電信門市第3天一早仍有大批申辦人潮排隊。中央社記者洪凰鈞攝 107年5月11日

（中央社記者江明晏台北11日電）「499吃到飽之亂」儼然成全民運動，多數門市辦到深夜，隔天又迎來長長排隊人龍，有民眾盼延期，擔憂無法在期限內辦完，中華電表示，目前暫無展延計畫，按原定計畫至15日止。



電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天，擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，且開放全民，引爆空前申辦熱潮，各地中華電信門市湧入大批等待申辦的民眾。



家住中和的洪姓先生指出，中華電信永和區國中路門市昨天為消化大量的民眾申辦需求，辦至深夜2時，今天一早不到8時，門市已有長長的排隊人潮，初估達200人，「一開門領到1301的號碼牌，居然就要等3個小時。」讓他直呼：「真的是太誇張了」。



而臉書細說淡水社團也有網友回報，老街中華電信不到6時就有人來排隊，今天更出現比昨天4倍多的人潮。



由於申辦狀況實在太踴躍，各地門市都又難以消化的情況出現，有民眾擔憂無法在期限內辦完，期盼業者展延期限。



但電信三雄起初就暫定499吃到飽為慶祝母親節的短期促銷，中華電今天回應表示，目前暫無展延計畫，按原定計畫至15日止。



499吃到飽申辦熱潮太踴躍，難免衍生各種亂象，包括第一線門市人員恐超時工作、有門市用違約金折抵家電，甚至還有門市對攜碼與新申辦用戶祭出送機票的優惠攬客，而中華電葫州門市昨天則傳出採每天200名限額辦理，但中華電信總公司回應會要求全區服務中心不限額持續發號碼牌。（編輯：郭萍英）1070510



