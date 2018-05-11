被動元件再飆漲 國巨衝破900元穩坐股后

被動元件相關族群早盤飆漲，國巨數度衝破900元大關，最高來到905元，漲7.1%，不僅續創新天價，更穩坐股后寶座。圖為國巨董事長陳泰銘。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）市場資金繼續追捧被動元件，相關族群早盤再飆漲，其中國巨數度衝破900元大關，最高來到905元，漲7.1%，不僅續創新天價，更穩坐股后寶座。



市場資金繼續追捧被動元件，國巨早盤走勢強勁，最高來到905元，漲7.1%，不僅再創新天價，更繼續穩坐股后寶座。



此外，禾伸堂早盤攻上漲停228元，續創2001年6月中旬以來波段高點。奇力新早盤最高來到118.5元，漲8.2%。華新科最高來到283元，漲8.4%，再創2000年4月中旬以來波段高點。



蜜望實早盤最高來到43.5元，大漲9.8%，逼近漲停43.55元，再創2007年7月上旬以來波段高點。大毅最高來到84元，大漲9.6%，逼近漲停84.2元，續創2007年6月下旬以來波段高點。



外資日前罕見出具報告預估，今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元，預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。



日本積層陶瓷電容（MLCC）大廠規劃調節老式產能，強攻車用電子領域，造成全球消費電子應用MLCC供需出現缺口，釋出大量的中低階MLCC市場空缺，市場預期台廠包括國巨、華新科和禾伸堂可望受惠市場電子組裝代工（EMS）客戶轉單效應。



此外，晶片電阻持續掀起漲價風。全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。



觀察全球積層陶瓷電容器產業，主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。（編輯：郭萍英）1070511