美中再談貿易 美商務部長：盼減少分歧

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天表示，希望美中貿易談判能為雙方減少許多分歧；兩國貿易爭端恐對價值數千億美元的商品帶來衝擊。



羅斯在國會作證說：「彼此歧異仍大。」羅斯上週率領代表團赴北京進行談判，試圖化解棘手的貿易爭端。



他說，高層級的中國代表團下週將抵華府，「我希望我們將取得進一步進展」。



美國揚言要對中國進口的1500億美元貨品課徵關稅，中國則警告要把關稅大刀砍向價值500億美元的美國商品。



中國國務院副總理、中國國家主席習近平首席經濟智囊劉鶴上週在北京領導中方團隊與美方談判，下週將率團訪問華府。



羅斯說，美國官員詳細列出要求中國更改貿易政策的清單，「逐一列出產品項目和數量」。農產品更是扮演舉足輕重的地位。北京當局也曾揚言要鎖定美國農產品為報復目標。



他說，中國也以一項反提案作出「善意回應」，雙方如今正就「一連串非常具體的買賣價格」進行談判。



羅斯回應問題時表示，總統川普已下令農業部盡其所能，把任何關稅帶來的衝擊降至最低。



他說：「我們都很清楚，在嘗試協助其他經濟產業時，要其中一個承擔報復性打擊，非常不公平。」



羅斯說：「我們會竭盡所能解決相關問題。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070511