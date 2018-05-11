油價下週恐創3年半新高 待緩漲機制出爐再調整

依中油浮動油價機制預估，14日凌晨零時起，各式汽油每公升估調漲新台幣0.8元，柴油價格每公升估調漲0.6元，但經濟部正研擬緩漲機制，實際調幅仍待13日公布。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北11日電）國際油價走揚，依中油浮動油價機制預估，14日凌晨零時起，各式汽油每公升估調漲新台幣0.8元，柴油價格每公升估調漲0.6元，但經濟部正研擬緩漲機制，實際調幅仍待13日公布。



以這項調漲幅度計算，國內參考零售價分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升26.7元。



其中95無鉛汽油每公升30.4元，已超越2014年11月17日的30.2元高點，逼近同年11月10日的30.7元，創下約3年半年新高。



不過，中油表示，經濟部目前正研擬油價緩漲機制，下週實際調整金額需待中油13日中午公布。



中油說，美國退出國際強權與伊朗間簽訂的核子協議，市場憂心恐影響伊朗原油出口量，加上美國上週原油庫存減少，都是推升國際油價因素。



依中油資料，本週累計到10日的原油指標7D3B每桶均價為74.24美元（約新台幣2153元），較上週漲2.75美元（約新台幣80元）；新台幣兌美元匯率29.837較上週貶值0.132元。



7D3B是指根據普萊特（Platts）報導的杜拜（Dubai）及布倫特（Brent）原油價格當週均價，以70%及30%權重計算。



根據中油目前浮動油價機制，預計14日凌晨零時起，國內各式汽油每公升零售價估調漲0.8元，柴油每公升調漲0.6元。（編輯：李明宗）1070511