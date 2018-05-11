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蘋果多角發展 傳與高盛推聯名信用卡

發稿時間：2018/05/11 11:04

最新更新：2018/05/11 11:04

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）華爾街日報今天報導，隨著iPhone銷售成長趨緩，蘋果公司積極拓展服務營收，準備與高盛集團推出全新聯名信用卡，為行動支付Apple Pay尋找新商機。

報導引述知情人士指出，這張信用卡將印有Apple Pay，可能於明年初發行。蘋果公司（Apple）找上高盛（Goldman Sachs）後，將換掉長期合作的夥伴巴克萊集團（Barclays）。

蘋果與高盛推出聯名卡，可能有助兩家公司抵禦核心事業走下坡的困境。

隨著iPhone買氣降溫，蘋果正專注發展行動支付、串流音樂訂閱、App Store等服務事業，Apple Pay是蘋果服務主力之一，但市場接受度並不理想。高盛則努力拓展消費金融業務，以彌補2008年金融海嘯以來營收銳減2/3的證券交易業務。

報導指出，蘋果與高盛的合作關係將延伸到其他服務，包括高盛向購買iPhone和其他裝置的蘋果顧客提供店內貸款，取代利率偏高的信用卡分期付款。

這張Apple Pay聯名卡是科技業巨擘跨足金融業的最新例證。除了蘋果，Google、亞馬遜（Amazon.com）和三星電子（Samsung Electronics）也在嘗試讓行動支付更方便使用，同時擴增營收來源。

知情人士指出，Apple Pay聯名卡只要有新戶辦卡，蘋果都可向高盛收費，這類費用通常超過100美元（約新台幣3000元）。此外，持卡人若刷卡購物，蘋果的行動支付抽成比例，也可能從現行的0.15%提高超過一倍。

蘋果與高盛仍在商討這張信用卡的條款和紅利，包括回饋獎勵計畫。（編輯：陳惠珍）1070511

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