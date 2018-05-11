金融接棒 台股漲近百點站回季線

（中央社記者韋樞台北11日電）美國通貨膨脹溫和，降低升息機會，美股再度大漲，帶動台股續彈，今天在被動元件大漲，金融、蘋概三雄穩健表現下，台股盤中漲百點，順勢站上季線及半年線，重回各日均線之上。



今晨收盤的美股道瓊指數大漲近200點，激勵台股邁向第6天反彈走勢，在電子、金融、油電等族群帶領下開高走高，近10時30分大漲108點，創下盤中最高10868點，順勢站回季線10790點和半年線10776點位置。



類股表現方面，被動元件股延續強勢力道，盤中賣壓出現，部分個股翻黑。禾伸堂盤中站上新台幣228元漲停價後賣壓出現打開漲停；國巨盤中衝上905元高價後翻黑小跌；華新科盤中創下283元高價後收斂翻黑；奇力新開高走高後，盤中跌逾3%，上下震幅逾11%。



金融股前4月獲利滿滿，國泰金前4月獲利274.5億元，富邦金每股稅後盈餘2.2元，分居金融股之冠，股價上漲1.5%到0.8%之間。



台積電雖然4月營收月減21%，但年增44%，優於市場預期，股價守穩在232元附近，漲幅約1.1%。



統一證券表示，台股指數4月回測年線整理後，近日連續反彈，但電子指數表現相對大盤偏弱，市場資金流向出現分化，以報價題材為主的被動元件族群最為市場關注；但須留意的是，台積電公布4月營收818.7億元，月衰退21%，須留意外資可能的賣壓。



統一證券指出，台股10日延續反彈走揚格局，但遭遇半年線反壓未能有效突破，雖然今天台股續漲並順利突破季線與半年線，考量中長期均線下彎趨勢不易迅速扭轉，外資期貨尚未顯著偏多操作，台股恐仍延續震盪整理。（編輯：張均懋）1070511