/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會 國巨 中華電信 馬來西亞
> rss

金融接棒 台股漲近百點站回季線

發稿時間：2018/05/11 11:14

最新更新：2018/05/11 11:40

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北11日電）美國通貨膨脹溫和，降低升息機會，美股再度大漲，帶動台股續彈，今天在被動元件大漲，金融、蘋概三雄穩健表現下，台股盤中漲百點，順勢站上季線及半年線，重回各日均線之上。

今晨收盤的美股道瓊指數大漲近200點，激勵台股邁向第6天反彈走勢，在電子、金融、油電等族群帶領下開高走高，近10時30分大漲108點，創下盤中最高10868點，順勢站回季線10790點和半年線10776點位置。

類股表現方面，被動元件股延續強勢力道，盤中賣壓出現，部分個股翻黑。禾伸堂盤中站上新台幣228元漲停價後賣壓出現打開漲停；國巨盤中衝上905元高價後翻黑小跌；華新科盤中創下283元高價後收斂翻黑；奇力新開高走高後，盤中跌逾3%，上下震幅逾11%。

金融股前4月獲利滿滿，國泰金前4月獲利274.5億元，富邦金每股稅後盈餘2.2元，分居金融股之冠，股價上漲1.5%到0.8%之間。

台積電雖然4月營收月減21%，但年增44%，優於市場預期，股價守穩在232元附近，漲幅約1.1%。

統一證券表示，台股指數4月回測年線整理後，近日連續反彈，但電子指數表現相對大盤偏弱，市場資金流向出現分化，以報價題材為主的被動元件族群最為市場關注；但須留意的是，台積電公布4月營收818.7億元，月衰退21%，須留意外資可能的賣壓。

統一證券指出，台股10日延續反彈走揚格局，但遭遇半年線反壓未能有效突破，雖然今天台股續漲並順利突破季線與半年線，考量中長期均線下彎趨勢不易迅速扭轉，外資期貨尚未顯著偏多操作，台股恐仍延續震盪整理。（編輯：張均懋）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 台股
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP