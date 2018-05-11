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3面向解城鄉落差 賴揆：列車已啟動

發稿時間：2018/05/11 12:51

最新更新：2018/05/11 12:51

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（中央社記者廖禹揚台北11日電）經濟部透過城鄉特色產業園區及創新場域、城鄉人才、城鄉特色產品等3面向解決城鄉落差問題，行政院長賴清德今天表示，城鄉建設列車已啟動，希望全台縣市都要「搭上車」。

經濟部中小企業處今天舉辦「明日城鄉˙一起共好」前瞻城鄉建設高峰會暨願景論壇，行政院長賴清德、經濟部長沈榮津及多位縣市政府代表到場，宣示今年推動城鄉發展政策。

賴清德致詞表示，過去在台南市長任內，看到城鄉落差的種種問題，因此在接任行政院長職務後，除積極落實前瞻基礎建設計畫外，也提出均衡城鄉的工作目標。

中企處這次以「P的3次方」做為推動概念，分別代表PLACE「城鄉特色產業園區及創新場域」、PEOPLE「城鄉人才」及PRODUCT「城鄉特色產品」，賴清德說，也可以看作POWER的3次方。

賴清德指出，今天的論壇舞台設計為火車形象，「列車已經啟動」，希望全台縣市都能搭上車。他並列舉行政院致力改善城鄉差距問題的各項政策，包括考試院已在昨天通過非六都縣市職務列等調整案，有助非六都縣市留住人才，解決當地問題。

賴清德也說，過去在台南看到有些人口不到一萬的城鄉，因少子化人口不斷減少，行政院今年將推行政區劃法，希望讓各縣市長能更靈活調整鄉鎮行政區，讓經營治理更有效益。為解決少子化問題，行政院預計在下週提出友善育兒環境的重大政策。

沈榮津說明，在場域部分，今年度第一波總共通過全台17縣市、23案，補助17.5億，協助縣市政府規劃設置城鄉特色產業園區及創新場域，與週邊產業串連，協助城鄉特色產業創新升級。經濟部同時也推出商業街區更新計畫，今年度共有15縣市15案爭取約7000萬經費，預計將帶動7000個以上就業機會。

中企處長吳明機指出，配合前瞻基礎建設計畫，城鄉發展經費3年約有50億，後續將推出更多競爭型計畫，希望更多縣市政府結合在地團隊參與。

促進城鄉人才培育部分，中小企業處的SBTR城鄉中小企業創生轉型輔導計畫，以公私協力模式，協助在地企業創新經營；並整合產學界各項資源推動「城鄉學苑」，預計5月下旬起於北、中、南、東分區開班，協助業者強化產業競爭力。

中企處今年也將在5月至11月推動6場巡迴主題活動，搭配形象展示、體驗活動等，推廣經濟部精選城鄉特色店家。（編輯：溫貴香）1070511

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