營建署租金補貼大加碼 鼓勵成家生育

（中央社記者潘姿羽台北11日電）鼓勵年輕人成家，營建署今年租金補貼大加碼，不只107年度租金補貼計劃戶數增至6萬5963戶，申請人若是新婚夫婦或是準備迎接新生兒，均會提高評點、增加申請通過機率。



內政部營建署每年均會辦理「整合住宅補貼資源實施方案」，涵蓋租金補貼、自購住宅貸款利息補貼以及修繕住宅貸款利息補貼，其中以租金補貼申請最為踴躍，中央核定的計劃戶數也最多。



不願具名的營建署主管補貼業務官員接受中央社記者訪問時表示，中央政府考量生育率低迷，部分原因是居住負擔較重，影響年輕人的生育計畫，因而放寬家庭成員懷孕的胎兒可計入家庭成員、增加新婚家庭的評點等規定，且增加計劃戶數，希望達到鼓勵生育的目標。



107年度租金補貼戶數合計達6萬5963戶，比106年度多了近5000戶，而且中央負擔的經費較去年度增加逾1億元，展現中央政府大力支持的態度。



營建署官員補充說明，中央負擔預算約75%，其餘由地方政府負擔，若地方政府財政上有餘裕，也可自行加碼，因此民眾可留意地方政府公告的訊息，掌握最新動態。



雖然各縣市租金補貼金額尚未做最後拍板，原則上多在每戶3000元至5000元間；以106年度為例，台北市每戶每月租金補貼金額最高5000元，新北、桃園、台中、新竹每戶每月最高4000元，台南及高雄每戶每月最高3200元。



除了每年實施的住宅補貼方案，營建署官員表示，政府推動的社會住宅是中長期的住宅政策，希望以租金低於市價的方式提供租處給弱勢、青年等族群，減輕居住負擔，由於社會住宅與租金補貼的族群略有重疊，待社會住宅逐漸完工後，租金補貼的計劃戶數會視社會住宅的成效檢討修正。



另外兩項貸款利息補貼部分，107年度計畫辦理自購住宅貸款利息補貼4000戶及修繕住宅貸款利息補貼2000戶。



營建署官員表示，今年度方案已經核定，接下來會跟地方政府討論時程、執行細節，預計6月底前對外公告，有意申請的民眾可開始留意相關訊息。（編輯：林興盟）1070511