/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會 國巨 中華電信 馬來西亞
> rss

營建署租金補貼大加碼 鼓勵成家生育

發稿時間：2018/05/11 12:59

最新更新：2018/05/11 12:59

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北11日電）鼓勵年輕人成家，營建署今年租金補貼大加碼，不只107年度租金補貼計劃戶數增至6萬5963戶，申請人若是新婚夫婦或是準備迎接新生兒，均會提高評點、增加申請通過機率。

內政部營建署每年均會辦理「整合住宅補貼資源實施方案」，涵蓋租金補貼、自購住宅貸款利息補貼以及修繕住宅貸款利息補貼，其中以租金補貼申請最為踴躍，中央核定的計劃戶數也最多。

不願具名的營建署主管補貼業務官員接受中央社記者訪問時表示，中央政府考量生育率低迷，部分原因是居住負擔較重，影響年輕人的生育計畫，因而放寬家庭成員懷孕的胎兒可計入家庭成員、增加新婚家庭的評點等規定，且增加計劃戶數，希望達到鼓勵生育的目標。

107年度租金補貼戶數合計達6萬5963戶，比106年度多了近5000戶，而且中央負擔的經費較去年度增加逾1億元，展現中央政府大力支持的態度。

營建署官員補充說明，中央負擔預算約75%，其餘由地方政府負擔，若地方政府財政上有餘裕，也可自行加碼，因此民眾可留意地方政府公告的訊息，掌握最新動態。

雖然各縣市租金補貼金額尚未做最後拍板，原則上多在每戶3000元至5000元間；以106年度為例，台北市每戶每月租金補貼金額最高5000元，新北、桃園、台中、新竹每戶每月最高4000元，台南及高雄每戶每月最高3200元。

除了每年實施的住宅補貼方案，營建署官員表示，政府推動的社會住宅是中長期的住宅政策，希望以租金低於市價的方式提供租處給弱勢、青年等族群，減輕居住負擔，由於社會住宅與租金補貼的族群略有重疊，待社會住宅逐漸完工後，租金補貼的計劃戶數會視社會住宅的成效檢討修正。

另外兩項貸款利息補貼部分，107年度計畫辦理自購住宅貸款利息補貼4000戶及修繕住宅貸款利息補貼2000戶。

營建署官員表示，今年度方案已經核定，接下來會跟地方政府討論時程、執行細節，預計6月底前對外公告，有意申請的民眾可開始留意相關訊息。（編輯：林興盟）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP