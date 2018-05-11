拓銷國際 貿協帶台商赴澳洲參加製造展

（中央社記者朱則瑋台北11日電）外貿協會帶領台灣優秀廠商參加澳洲國家製造展，並在現場組成國家館，吸引不少國際買主目光，積極和台灣廠商洽談合作，有效讓台廠拓展國際市場。



澳洲最大型製造業國際展「澳洲雪梨國家製造展」9日至11日在雪梨展覽中心展出，今年共有來自澳、紐、日、新加坡、印度、中國大陸、巴基斯坦等11國逾200家廠商參展，中華民國對外貿易發展協會也帶領台灣優秀廠商組成參展團參加製造展。



今年展覽內容囊括先進材料、添加劑製造、自動化與機器人、工業互聯網、工具機、包裝機械與塑膠機械、物流與倉儲、焊接技術等12個展區規劃，同期舉辦安全科技展（Safety First Conference & Expo）及3D列印技術展(3D Printing Conference & Expo)。



連續參展多次的台灣廠商向大公司經理陳國岳表示，澳洲市場雖不如歐美大，但客戶可接受的價格空間較其他市場大，「少量多樣、價格穩定」正好符合公司對這個市場的期望，未來效果樂觀其成。



首次參加的志聯工業副總經理謝陳旺也認為澳洲市場值得持續關注；長期經營澳洲市場的遠丞鋁業經理陳冠文則說，藉由參展直接與當地業界人士接觸，最能掌握實際需求。



台灣機械產業2017年總產值正式突破新台幣兆元大關，成為第三個兆元產業，外貿協會為了協助機械業者拓銷全球市場，除了澳洲雪梨國家製造展，也將組團參與2018年泰國國際工業展、印度清奈國際工具機暨自動化設備展、越南胡志明市工具機展、日本國際工具機展等國際展會與拓銷活動。（編輯：郭萍英）1070511