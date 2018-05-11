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上班族88％不排斥海外工作 盼年薪近150萬

發稿時間：2018/05/11 13:18

最新更新：2018/05/11 13:18

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）1111人力銀行最新調查顯示，高達88％的受訪者不排斥赴海外工作；有意願赴海外工作的受訪者，期待年薪為新台幣148.9萬元。

1111人力銀行今天在立法院召開記者會，公布「上班族海外就業身心適應調查」。調查顯示，上班族若要遠走他鄉工作，高達79%家人及另一半表示支持，另有21%持反對態度；遭家人及另一半反對時，有62%會影響赴海外工作規劃；顯見家人的態度，對有意想朝海外發展的上班族，具關鍵影響力。

此外，中國大陸釋出對台政策，廈門更推出60項配套措施欲吸引台灣人前往，這項調查顯示受訪者反應不一，21.76%視為一大利多、14.91%認為兩岸經貿合作新模式，對台灣利大於弊；但也有20.28%坦言對台政策是冷飯熱炒、11.13%認為是統戰手法不需理會，也有16.48%擔心台灣產業空洞化及人才被掏空。10.65%表示想去對岸發展但又擔心日後被取代。3.31%認為畫餅充饑、無實質效益。1.48%是其它看法。

1111人力銀行設計「上班族海外就業身心適應調查」，調查時間為4月18日到5月9日，針對求職會員以電子郵件方式隨機抽樣、寄送問卷，有效樣本數為1080份，信心水準95%，誤差值正負2.98百分點。(編輯：陳永昌)1070511

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