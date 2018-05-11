華碩提列歐盟和解金23億 首季EPS 3.2元

（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠華碩因提列歐盟「限制轉售價格調查案」和解金約6500萬歐元（約新台幣23億元），今年首季稅後淨利新台幣23.8億元、年減35%，每股盈餘（EPS）3.2元，低於市場預期。



華碩今天公布2018年第1季財報，品牌營收900.56億元，季減13%，年減8%；毛利率與營業利益率達14%、4.5%，均優於去年同期的13.4%、3.9%；稅後淨利23.8億元，季減41%，年減35%；EPS為3.2元，低於市場預期的4.2元。



然而，華碩第1季業外損失7.6億元，在業外的其他項目損失高達20.89億元，主因提列歐盟「限制轉售價格調查案」和解金約6500萬歐元。



華碩發布重大訊息表示，2017年2月時歐盟宣布，對華碩於部分歐洲國家涉及限制轉售價格進行調查，華碩循合作程序，與歐盟合作完成調查後，華碩估計將須支付約6500萬歐元和解金，並先提列於2018年第1季財務報表。



華碩強調，華碩一向重視法規遵循，將恪遵相關法規，並落實於員工教育訓練及工作流程，確保不再發生類似疏失。另華碩財務尚稱健全，依2018年第1季集團合併資產負債表，集團持有現金及約當現金餘額約新台幣774億元，將妥善管理及因應各類營運面及非營運面風險。（編輯：楊玫寧）1070511