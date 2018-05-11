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台股連6漲 下週注意11000點反壓

發稿時間：2018/05/11 14:53

最新更新：2018/05/11 15:10

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（中央社記者韋樞台北11日電）台股今天價漲量增，終場上漲98.77點，加權股價指數收在10858.98點，成交值擴大到新台幣1632.42億元；分析師指出，大盤長線多頭格局不變，短期要注意11000點反壓。

股市分析師林成蔭表示，台股連6漲帶量突破10800點，已經攻克各日均線，整體呈現長多、中空和短多格局，也就是短線持續反彈走多，但因中期月線和季線還在下彎，形成下拉指數壓力，長線則看多不變。

林成蔭說，10800點以上壓力區不易一次突破，下檔10500點附近有撐，下週要注意漲多拉回，預期盤勢將在11000點到10500點區間遊走。

林成蔭說，美中貿易戰尚未落幕，中國國務院副總理劉鶴赴華府會談，雙方談判結果可能在5月下旬對全球金融市場造成干擾，要多注意；好消息則是美國的企財報表現超出預期，可望為帶來正面挹注。

台股今天在國際盤激勵下開高走高，盤中一度上漲逾百點，站上季線10790點與半年線10776點，大盤氣勢如虹，各類股表現則強弱不一。

被動元件族群早盤可圈可點，禾伸堂攻上漲停228元，國巨創下905元新高，華新科也攻上283元高點，但因短線漲幅已大，獲利了結賣壓出爐，禾伸堂、國巨等股相繼拉回到平盤甚至翻黑。

所幸台積電、大立光與鴻海「蘋概三雄」持穩走高1.5%到2.5%，大立光收復4000元大關，終場收在4075元；國泰金收紅2.4%、富邦金漲了1.5%，帶動金融類股指數揚升1.29%。（編輯：陸倩瑤）1070511

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