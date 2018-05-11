華碩第2季迎淡季 PC營收估減10%

（中央社記者吳家豪台北11日電）電腦品牌廠華碩今天召開法人說明會，因淡季影響及挖礦需求退燒，預估第2季PC營收將季減10%，行動營收將季增30%，零組件營收將季減20%。



華碩第一季品牌營收新台幣900.56億元，季減13%，年減8%；毛利率與營業利益率達14%、4.5%，均優於去年同期的13.4%、3.9%；稅後淨利23.8億元，季減41%，年減35%，主因業外提列歐盟「限制轉售價格調查案」和解金約6500萬歐元（約新台幣23億元），影響每股盈餘（EPS）近3元，第一季EPS僅3.2元，低於市場預期的4.2元。



展望第2季營運，華碩財務長吳長榮預估，個人電腦（PC）營收將季減10%，誤差為正負2.5個百分點，主因步入傳統淡季；行動產品因新手機發表，預估營收將季增30%，誤差為正負5個百分點；零組件產品受到淡季因素以及加密貨幣挖礦需求退燒的影響，預估營收將季減20%，誤差為正負5個百分點。



以華碩第一季產品組合來看，PC仍是主要貢獻來源，占營收61%；零組件營收占25%，行動產品營收占11%，物聯網應用營收占3%。



華碩執行長沈振來看好電競產品成長前景，預估今年華碩電競產品營收將年增10%到30%，希望未來幾年的成長率可以維持兩位數百分比。(編輯：陳永昌)1070511