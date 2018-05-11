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子女免稅額 離婚夫妻協議不成由扶養者列報

發稿時間：2018/05/11 15:28

最新更新：2018/05/11 15:28

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（中央社記者邱柏勝台北11日電）國稅局表示，夫妻離婚後，綜所稅也應分開申報，但當要列報扶養未成年或無謀生能力子女時，應先協議由其中一方列報扶養。若協議不成功，則只能由實際扶養的一方列報。

中區國稅局表示，轄內曾有納稅義務人甲君，與前妻乙君分別申報綜所稅時，雙方均列報未成年子女丙君的免稅額新台幣8萬5000元，意即夫妻重複列報同一子女的免稅額。

經國稅局查明後，發現小孩的監護權是由母親取得，且與母親同住，並由母親負責日常生活起居與飲食衛生照顧，因此剔除父親所列報的免稅額。對此甲君不服，強調他已經依法院判決支付扶養費，因此小孩的免稅額應由他列報，但被國稅局駁回。

國稅局官員說明，離婚夫妻雙方應如何申報扶養親屬免稅額，依財政部函釋規定，得協議由一方申報，子女有2個以上者，可分由雙方各申報1人，如未能協議或協議不成者，由離婚後實際扶養的一方申報。

官員強調，所謂扶養，指的是對受扶養者「扶持養護」，盡照護的義務，不是只有單純給生活費用，就能說已盡扶養義務，因此，夫妻雙方若未協議由誰列報扶養子女免稅額時，國稅局會根據受扶養子女是與父親或母親同住，以及實際由哪一方照顧日常生活起居及負擔扶養費等事實加以審認。

國稅局提醒，離婚夫妻雙方對列報扶養子女免稅額，應先自行協議，若雙方協議不成，則應妥善留存各項實際扶養事證單據，以證明確實有實際扶養的事實。（編輯：林沂鋒）1070511

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