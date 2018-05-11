日電貿業績看逐季走高 被動元件缺貨恐到明年

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）被動元件代理商日電貿深耕越南和馬來西亞市場，持續併購策略，預期被動元件缺貨可能延續到2019年。法人估日電貿今年業績逐季走高，第2季淡季不淡。



日電貿今天下午受邀參加國票證券舉辦法人說明會。



展望未來營運，日電貿執行副總經理于耀國指出，公司持續深耕包括醫療、車用、工控、機電、綠能等利基型且高毛利市場，拓展產品線廣度，提供一站式購足各種電容服務，並加強長尾效應。日電貿代理電容產品，幾乎涵蓋所有電容品項。



于耀國表示，日電貿積極布局越南和馬來西亞，與當地製造商合作，可提升毛利表現。



在併購策略方面，于耀國指出，併購規劃會持續進行。



展望被動元件市況，于耀國表示，今年會持續缺貨，缺貨狀況可能延續到2019年。其中固態電容和鋁電解電容產品，交期都有6個月左右，若要臨時加單也有困難，包括電容和積層陶瓷電容（MLCC）等產品價格漲勢仍會持續。



觀察庫存水位，于耀國指出，日電貿會維持相對合理的水位。



展望今年營運表現，法人預估，日電貿今年第2季毛利率不會明顯反轉，仍可維持相對高檔，業績淡季不淡，今年業績可逐季往上創高，高峰落在第4季。日電貿目前庫存水位大約在1.3個月到1.6個月。



日電貿主要代理電解電容、固態電容、開關、電流感應器、積層陶瓷電容、薄膜電容等產品，代理產品涵蓋佳美工（Nippon Chemi-Con）、松下電器（Matsushita Electronic）、Hitachi AIC、Alps、Fujitsu、三星電機（Samsung Electro-Mechanics）、AVX/Kyocera、Epcos、Kemet等。



從產品分布來看，陶瓷電容占比約28.6%，電解電容占比約21.9%，固態電容占比約14%，半導體IC占比約16%，LED發光二極體占比約9%。



日電貿自結4月合併營收新台幣9.51億元，較去年同期6.77億元大增40.3%。累計今年前4月自結合併營收35.35億元，較去年同期26.82億元大增31.8%。法人表示，日電貿4月營收來到歷史同期新高。



日電貿第1季合併營收25.84億元，較去年同期20.04億元成長28.9%，第1季稅後淨利3.47億元，較去年同期1.32億元大增163%，第1季每股稅後純益2.08元，優於去年同期EPS 0.8元。法人指出，日電貿第1季營收和獲利均創歷年單季新高。（編輯：楊玫寧）1070511