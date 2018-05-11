/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 川金會 國巨 馬來西亞
> rss

日電貿業績看逐季走高 被動元件缺貨恐到明年

發稿時間：2018/05/11 15:41

最新更新：2018/05/11 15:41

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）被動元件代理商日電貿深耕越南和馬來西亞市場，持續併購策略，預期被動元件缺貨可能延續到2019年。法人估日電貿今年業績逐季走高，第2季淡季不淡。

日電貿今天下午受邀參加國票證券舉辦法人說明會。

展望未來營運，日電貿執行副總經理于耀國指出，公司持續深耕包括醫療、車用、工控、機電、綠能等利基型且高毛利市場，拓展產品線廣度，提供一站式購足各種電容服務，並加強長尾效應。日電貿代理電容產品，幾乎涵蓋所有電容品項。

于耀國表示，日電貿積極布局越南和馬來西亞，與當地製造商合作，可提升毛利表現。

在併購策略方面，于耀國指出，併購規劃會持續進行。

展望被動元件市況，于耀國表示，今年會持續缺貨，缺貨狀況可能延續到2019年。其中固態電容和鋁電解電容產品，交期都有6個月左右，若要臨時加單也有困難，包括電容和積層陶瓷電容（MLCC）等產品價格漲勢仍會持續。

觀察庫存水位，于耀國指出，日電貿會維持相對合理的水位。

展望今年營運表現，法人預估，日電貿今年第2季毛利率不會明顯反轉，仍可維持相對高檔，業績淡季不淡，今年業績可逐季往上創高，高峰落在第4季。日電貿目前庫存水位大約在1.3個月到1.6個月。

日電貿主要代理電解電容、固態電容、開關、電流感應器、積層陶瓷電容、薄膜電容等產品，代理產品涵蓋佳美工（Nippon Chemi-Con）、松下電器（Matsushita Electronic）、Hitachi AIC、Alps、Fujitsu、三星電機（Samsung Electro-Mechanics）、AVX/Kyocera、Epcos、Kemet等。

從產品分布來看，陶瓷電容占比約28.6%，電解電容占比約21.9%，固態電容占比約14%，半導體IC占比約16%，LED發光二極體占比約9%。

日電貿自結4月合併營收新台幣9.51億元，較去年同期6.77億元大增40.3%。累計今年前4月自結合併營收35.35億元，較去年同期26.82億元大增31.8%。法人表示，日電貿4月營收來到歷史同期新高。

日電貿第1季合併營收25.84億元，較去年同期20.04億元成長28.9%，第1季稅後淨利3.47億元，較去年同期1.32億元大增163%，第1季每股稅後純益2.08元，優於去年同期EPS 0.8元。法人指出，日電貿第1季營收和獲利均創歷年單季新高。（編輯：楊玫寧）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP