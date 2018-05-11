/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 川金會 國巨 馬來西亞
> rss

群聯首季每股賺4.48元 創13季新低水準

發稿時間：2018/05/11 16:14

最新更新：2018/05/11 16:14

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中台北11日電）群聯電子第1季每股純益新台幣4.48元，為13季新低水準。董事長潘健成表示，第2季獲利可望比第1季好很多，第3季快閃記憶體市場供需情況將回至較吃緊狀態。

隨著快閃記憶體市場自去年11月需求及價格開始趨緩，群聯今年第1季營收滑落至92.99億元，年減2.68%；除產品跌價，另有匯兌損失影響，群聯第1季歸屬母公司淨利8.82億元，年減31%，每股純益4.48元，為13季來新低。

潘健成表示，第1季營運表現符合預期，目前產品價格已撐住，預期6月電腦展前後價格可望反彈；群聯4月毛利率已明顯回升，整體第2季獲利可望比第1季好很多。

儘管手機需求沒有成長，不過，內建快閃記憶體容量倍數成長，預計6月起開始展開備貨。潘健成預期，第3季快閃記憶體市場供需情況將回至較吃緊狀態。

潘健成透露，第3季控制晶片客戶需求將較第2季倍數成長，因應第3季強勁需求，目前晶圓代工投片量已放大，預期第3季毛利率將可較第2季更好。

只是快閃記憶體市場11月後會較辛苦，潘健成表示，因目前有6座新快閃記憶體廠興建，預期2020年快閃記憶體市場恐將供過於求，群聯將增加出海口因應。

對於中國大陸市場，潘健成說，群聯一定會搶進大陸市場，將與不同夥伴策略合作。（編輯：張良知）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP