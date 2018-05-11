群聯首季每股賺4.48元 創13季新低水準

（中央社記者張建中台北11日電）群聯電子第1季每股純益新台幣4.48元，為13季新低水準。董事長潘健成表示，第2季獲利可望比第1季好很多，第3季快閃記憶體市場供需情況將回至較吃緊狀態。



隨著快閃記憶體市場自去年11月需求及價格開始趨緩，群聯今年第1季營收滑落至92.99億元，年減2.68%；除產品跌價，另有匯兌損失影響，群聯第1季歸屬母公司淨利8.82億元，年減31%，每股純益4.48元，為13季來新低。



潘健成表示，第1季營運表現符合預期，目前產品價格已撐住，預期6月電腦展前後價格可望反彈；群聯4月毛利率已明顯回升，整體第2季獲利可望比第1季好很多。



儘管手機需求沒有成長，不過，內建快閃記憶體容量倍數成長，預計6月起開始展開備貨。潘健成預期，第3季快閃記憶體市場供需情況將回至較吃緊狀態。



潘健成透露，第3季控制晶片客戶需求將較第2季倍數成長，因應第3季強勁需求，目前晶圓代工投片量已放大，預期第3季毛利率將可較第2季更好。



只是快閃記憶體市場11月後會較辛苦，潘健成表示，因目前有6座新快閃記憶體廠興建，預期2020年快閃記憶體市場恐將供過於求，群聯將增加出海口因應。



對於中國大陸市場，潘健成說，群聯一定會搶進大陸市場，將與不同夥伴策略合作。（編輯：張良知）1070511