進口消費品規模屢創高 汽車與藥妝品成長最多

（中央社記者邱柏勝台北11日電）景氣增溫、就業與薪資狀況改善，加上台股表現亮眼，台灣消費品進口規模屢創新高，其中以進口車與藥妝品成長最多；進口車多來自德、日，藥妝品則以美、法、日、德為大宗。



根據財政部統計，去年消費品進口規模達340.2億美元，今年前4月進口114.9億美元，均創歷年同期新高。統計處官員指出，主因去年經濟景氣回溫，就業及薪資狀況改善，加上台股上萬點、量價齊揚等因素影響，帶動國內消費動能明顯回升所致。



去年及今年前4月的進口消費品中，以食品類進口比重約25%最高，其次為家用資電的2成左右，進口紡織品則維持在6%左右。其中食品占進口比重，自民國100年以來都維持在差不多的水準，但家用資電占進口比重，7年來卻降了4個百分點。官員推測，應與家電類產品國產化比重增加，品質也提升有關。



若以進口規模來看，交通工具從100年的35億200萬美元，成長到106年的51億8700萬美元，7年來增加近5成最多，藥妝用品則從40億4100萬美元，成長至54億4300萬元，增幅34.7%。且今年前4月也以此兩類增幅最大，占出口比重較7年前均提高2.8個百分點，凸顯國人對進口車、進口藥妝的喜好程度與日俱增。



觀察進口商品類型，在交通工具方面，國人偏愛德國、日本小客車，自兩國進口各占1/3左右；食品自美國進口占約2成最多，牛肉、食用果實及堅果進口值皆是美國居首。在酒類進口方面，英國更勝法國，兩國合占近7成。



紡織品進口以成衣為主，中國大陸、越南、義大利分別占紡織品進口值的54%、12%、5%，為台灣成衣前3大進口地；藥妝用品因項目眾多及市場競爭，輸入來源較為分散，其中藥品以德、美、法為主要進口國，106年愛爾蘭占8.6%，升居第4；美妝除日、美、法3大傳統來源外，南韓也明顯增加，異軍突起，106年占比已來到7.8%，位居第4。（編輯：李信寬）1070511