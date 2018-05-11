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林百里：不做賠錢生意 機會很多

發稿時間：2018/05/11 17:22

最新更新：2018/05/11 17:22

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（中央社記者潘智義桃園11日電）廣達電腦董事長林百里今天在財報記者會表示，自己是工程師，非常務實，絕不會做賠錢生意，更不會為了接世界知名品牌訂單賠錢，今年比較辛苦，但還是有很多機會。

林百里說，非筆記型電腦業務方面，雲端業務一直成長，市場需求很多，看好人工智慧（AI）需求，會繼續努力，已有好的開始、好的機會。

廣達公布第1季營收新台幣2209.28億元，較去年第4季減少21.6%，較去年同期減少3.1%。第1季歸屬母公司淨利27.35億元，較去年第4季減少24%，較去年同期減少2.1%。雖然面對新台幣升值，但廣達第1季仍有匯兌收益4.59億元。

廣達針對去年獲利，擬配發現金股利每股3.4元，配發率91%。

廣達副董事長梁次震表示，筆電市場下半年比上半年好，上半年持平，下半年力道增強，全年來看較去年稍微下降；筆電朝輕薄發展，客戶的產品出貨時間可能遞延。電競遊戲PC市場還不錯，智慧手錶搭配4G使用比較方便，市場可望成長；AI是目前廣達力推產品中最有心得的產品。

梁次震看好穿戴式產品搭配人工智慧，擴增實境（AR）產品開發難度比虛擬實境（VR）高，但市場也比較有潛力。

林百里認為，以前做筆電、做雲端賣給客戶，現在要賣給對的客人，提供整套產品，有很大的商機；但市場變化很大，為了要做好市場工作，將解決方案能串連起來，成為好的商業模式，須透過市場行銷方式來推銷產品，因此將增加市場行銷人力。

另外，對於美中貿易戰，他直言，是很不好的事，雙方都得不到好處；但「我們改變不了什麼」，只能靜觀期變，等兩個大國處理好再面對。（編輯：張良知）1070511

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