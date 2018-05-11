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國巨4月獲利賺贏一季 26.12億僅次首季

發稿時間：2018/05/11 17:43

最新更新：2018/05/11 17:43

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）股后國巨自結4月淨利新台幣26.12億元，每股純益7.43元。國巨4月獲利僅次於第1季，超越以往單季獲利，一個月抵一季獲利。法人預期國巨今年獲利可望逐季上揚創高。

被動元件大廠國巨指出，公司有價證券在集中市場達公布注意交易資訊標準，因此公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

國巨自結4月合併營收48.4億元，較去年同期大增99%，4月淨利26.12億元，較去年同期大增583%，4月每股純益7.43元，較去年同期大增878%。

國巨第1季歸屬母公司業主淨利42.58億元，單季每股稅後純益12.15元。

法人指出，國巨4月單月自結獲利，僅次於今年第1季獲利，超越以往單季獲利表現。

展望後續營運動能，國巨指出受惠高階車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，公司營運可望續創佳績。

展望今年營運，外資日前罕見出具報告指出，國巨可受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。

外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。（編輯：楊凱翔）1070511

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