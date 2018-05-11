499吃到飽熱潮 鄭優：不願價格戰影響5G

499吃到飽引爆空前申辦熱潮，民眾擠爆電信門市，衍生不少亂象，被喻為「499之亂」，中華電信董事長鄭優（右2）、總經理謝繼茂（左2）及中華電信行動通信分公司總經理陳明仕（右）11日召開記者會，針對「499方案」相關議題，向社會大眾報告與說明。中央社記者徐肇昌攝 107年5月11日

（中央社記者江明晏台北11日電）4G低價吃到飽大戰，恐讓用戶笑了，股東哭了。中華電信董事長鄭優回應，中華電信業務範圍廣，提升技術加強競爭力，是最急切課題，「不希望現在價格競爭，影響下一階段技術（5G）往上提升」。



電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，各地中華電信門市連3日湧入大批等待申辦的民眾，引爆空前申辦熱潮。不過，499吃到飽也引發剛申辦高資費戶不滿，認為忽略老客戶權益。



針對「499方案」相關議題，中華電信今天由董事長鄭優、總經理謝繼茂及行動分公司總經理陳明仕、行銷處副總經理林文智召開記者會，向社會大眾說明。



電信三雄股價在499吃到飽開放後連2天股價走跌，中華電共下跌3.5元，昨天收在108.5元跌破季線；台灣大哥大跌2元，收108元，遠傳也跌至波段新低，跌2.5元，收74.4元。



若計算總市值，中華電市值2天蒸發271.5億元，台灣大68.4億元；遠傳81.4億元，三雄市值總計縮水達421.3億元，市場形容恐讓「用戶笑了」，「股東卻哭了」。



不過，今天電信三雄股價漲跌互見，中華電股價天收109元，上漲0.5元；台灣大哥大下跌1元，收107元；遠傳電信上漲0.6元，收在75元。



對此，鄭優今天回覆中央社記者提問表示，作為經營者還是要對股東負責，如果只是考慮短期不考慮中長期的營運策略，這樣不是適格的經營者，中華電業務範圍很廣，面對數位科技變化，如何提升技術能力，在競爭力上加強，是最急切課題。



他也提到，國內外電信業者共同面對的是語音下滑衰退的課題，目前是在針對這樣的狀況下因應，希望把衰退幅度降至最低。但他表示，股價漲跌是經常性狀況，不會因此有所特別顧慮。



然而，面對5G即將來臨，鄭優表示，「不希望現在價格競爭，影響下一階段技術往上提升」，他重申，中華電希望「以戰止戰」，他坦言「不希望戰，如果人家要來跟我們戰，我們就會跟他們戰」，但不希望出現這樣的狀況。



他表示，滿足消費者需求，同時品質提升，偶爾來一次小確幸，讓大家高高興興，這也是經營企業時跟客戶互動的好方式。



4G資費持續殺低，中華電信總經理謝繼茂表示，每戶平均貢獻金額（ARPU）未來可能會下降，但預計整體營運還是會達成今年財測，沒有下修的打算，中華電會努力在業務與獲利中取得平衡。（編輯：林沂鋒）1070511