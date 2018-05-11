/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 川金會 國巨 莊嘉慧

鴻海首次辦理現金減資20% 擬每股退還2元

> rss

生技中心進駐生技園區 打造精準醫療聚落

發稿時間：2018/05/11 18:29

最新更新：2018/05/11 18:29

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北11日電）生技中心從去年底陸續進駐國家生技園區，今天舉辦啟動儀式，生技中心執行長吳忠勳表示，未來將同步開發標靶藥物及伴同式診斷產品，打造台灣精準醫療產業聚落。

財團法人生物技術開發中心今天舉辦「2018 生技E齊發─精準醫療創新研發基地成果展示」記者會，宣示正式進駐國家生技園區。

兼任生技中心董事長的經濟部政務次長龔明鑫指出，目前上市櫃生技中心市值將近新台幣一兆元，但產值約是2000多億，顯示市場看好生技產業，但產業實際上還在研發階段，如何加速推動生技產業成為兆元產業，將是重要工作。

行政院科技會報辦公室副執行秘書丁詩同表示，國家生技園區有兩大重點工作，也就是新藥開發及精準醫療。生技中心執行長吳忠勳致詞表示，生技中心進駐國家生技園區，就近串聯藥品商品化中心、中研院、衛生福利部食品藥物管理署等單位，形成台灣新藥研發產業聚落，並將擴大至生物標記及標靶藥物開發；而在精準醫療部分也有布局，將同時發展標靶藥物及伴同式診斷的4R系統。

吳忠勳說明，開發精準醫療的起源就是因為過去的醫療「不精準」，同樣藥品在不同病患身上效果不同，效用也大打折扣，因此除研發癌症用藥外，生技中心也與工業技術研究院合作研發伴同式診斷技術，以求達到在合適的病人（right patient）身上，在正確時機（right time）使用正確劑量（right dose）的正確藥品（right drug）。

吳忠勳並表示，台灣光電、資通訊及精密機械技術成熟，是發展高階醫材基礎，國內產學團隊也具有生物標記、分子診斷、基因檢測技術服務基礎，都可應用於伴同式診斷產品開發。

此外，國內已建置台灣人體生物資料庫，包括20萬名健康參與者及10萬名常見疾病患者，而在台灣可蒐集到原住民、東南亞、中國大陸各省的基因組合，都是搶攻亞太精準醫療市場的堅實基礎。（編輯：趙蔚蘭）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP