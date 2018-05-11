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499吃到飽應接不暇 中華電週末加開門市

發稿時間：2018/05/11 18:44

最新更新：2018/05/11 18:44

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（中央社記者江明晏台北11日電）499吃到飽引發熱潮，中華電信今天宣布3措施加速申辦作業，並公布「新增/調整營業時間門市一覽表」，包括花蓮、屏東、南投等原先週末沒營業的門市，在符合法規下提供服務。

電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，各地中華電信門市連3日湧入大批等待申辦的民眾，不少門市為消化大量的民眾申辦需求，處理至深夜，隔日又迎接長長的排隊人潮，引爆空前申辦熱潮，但也伴隨用戶爭議與門市亂象。

中華電信今天宣布3措施加速申辦作業，第一、門市業務分流，第二、部分門市延長營業時間，第三、擴大人力彈性調度。

另外，面對全民搶辦499吃到飽，未來網速會不會大塞車？中華電行動通信分公司總經理陳明仕今天表示，中華電去年基地台成長4成，今年最少會增加3成，容量夠、也持續在擴增中，中華電涵蓋率最廣、頻譜也最大，基地台也最多，對網路品質有信心。

中華電行銷處副總經理林文智今天也補充，中華電有許多門市，例如花蓮、屏東、南投原先週末沒有營業，在符合法規前提下，希望在週末也能提供服務。

中華電今天稍晚也公告「新增/調整營業時間門市一覽表」http://www.cht.com.tw/aboutus/messages/msg-180511-172917.html

遠傳電信則表示，門市已有做人力調配及增加，並且符合勞動法令，同時每日均會消化當日門市來客。

台灣大哥大表示，在週末時間，將擴大全台門市人力的彈性調度，盡量滿足客戶需求，營業時間快到的時候，若已抽號碼牌的消費者尚未完成申辦業務，門市人員會請消費者隔天再來並優先為其辦理，這樣也可兼顧門市同仁的健康和權益。

499吃到飽引發熱潮，各地電信門市客戶暴增，短時間難以消化，尤以中華電信門市最為嚴重，而中華電第一線門市人員恐超時工作，引發勞團關切。

中華電信董事長鄭優表示，中華電遵守勞動法令，公司講求合法，突然大量用戶湧入門市，造成同仁工作辛苦，昨天發現這樣的情況，已設法改善這樣的現象，並和工會做溝通與說明，感謝同仁「相忍為公司」，每個單位主管也都會去跟同仁加油打氣，都能夠體認公司在舉辦這樣的促銷活動，引起顧客熱烈參與，「總不能把顧客放著就下班，同仁不會是這種態度」。

鄭優進一步表示，中華電針對同仁的吃飯、休息問題，都按照法令規定，盡最大努力來照顧，包括下班時安排交通車等，這都應該要做的，對同仁權益照顧，一向不遺餘力。（編輯：楊凱翔）1070511

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