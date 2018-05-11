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台股週線拉長紅 單週市值大增近1兆

發稿時間：2018/05/11 19:06

最新更新：2018/05/11 19:44

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台股加權股價指數本週大漲329.61點，漲幅達3.13%，帶動市值大成長。（中央社檔案照片）台股加權股價指數本週大漲329.61點，漲幅達3.13%，帶動市值大成長。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北11日電）台股加權股價指數本週大漲329.61點，漲幅達3.13%，帶動市值大成長。根據台灣證券交易所統計，本週全體上市公司市值增加新台幣9823.66億元，達32兆4753.43億元。

證交所表示，本週加權股價指數上漲329.61點，漲幅約3.13%；台灣50指數上漲289.71點，漲幅約3.69%；寶島股價指數上漲367.76點，漲幅約3.03%。

產業別指數方面，以電子零組件類指數上漲8.70%漲幅最大，通信網路類指數下跌1.95%跌幅最大；未含金融類指數上漲290.07點，漲幅約3.27%；未含電子類指數上漲363.14點，漲幅約2.47%；未含金融電子類指數上漲320.43點，漲幅為2.56%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額6985.82億元，全體上市股票成交金額6463.46億元，股票成交量週轉率1.71%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類1912.09億元、占29.58%，半導體類1164.25億元、占18.01%，光電類753.17億元、占11.65%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類7.98%、電器電纜類4.26%、光電類4.06%。

證交所表示，累計今年年初開盤至今共84個交易日，集中市場總成交金額11兆2653.87億元，市場日平均成交金額1341.12億元，股票成交量週轉率30.71%，股票日平均成交量週轉率0.37%。（編輯：張良知）1070511

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