/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 鴻海 油價 莊嘉慧
> rss

櫃買指數續揚 個股流動性及殖利率表現亮眼

發稿時間：2018/05/11 19:48

最新更新：2018/05/11 19:48

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韓婷婷台北11日電）中國大陸A股即將納入MSCI明晟新興市場指數，市場擔憂台股資金將遭外資抽離，櫃買中心表示，從近一年、一季櫃買指數表現及個股流動性、殖利率表現都相當亮眼。

櫃買中心表示，受益於全球經濟復甦，去年起全球股市呈現多頭走勢，其中櫃買指數表現尤其亮眼，最近一年（2017/5/11-2018/5/11）以來櫃買指數漲幅達14.92%，遠高於同期集中交易市場指數8.57%的漲幅。

今年以來受到國際政治因素及貿易磨擦等各種消息影響，全球股市呈現震盪整理走勢，櫃買指數在上櫃公司業績表現優異的帶動下，仍有令人驚艷的表現，最近一季（2/9-5/10）櫃買指數上漲6.47%，相較於扮演全球經濟復甦火車頭的美國道瓊指數2.27%的漲幅，顯得更勝一籌。

在投資人關心的市場流動性議題上，櫃買中心指出，回顧過去3個年度（2015至2017年度）櫃買市場整體市場成交值週轉率在182%至248%之間，平均約為集中交易市場的3倍，日平均成交金額在206.98億元至312.34億元，市場動能充沛，此外，上櫃股票的平均殖利率則在2.89%至3.77%，遠優於一般固定收益型投資工具。

櫃買中心強調，近年上櫃公司在獲利表現搶眼及櫃買中心推動實踐公司治理有成下，雖MSCI自2014年起多次調降台股權重，但外資及陸資持有上櫃股票比重仍不斷攀升，近5年外資持股比例增幅超過4成，目前整體櫃買市場外資持股市值占比高達22.37%，其中以金融、電子商務及半導體等類股排名前3名，顯示櫃買市場已深獲國內外投資人的信賴及青睞。（編輯：李信寬）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP