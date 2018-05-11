櫃買指數續揚 個股流動性及殖利率表現亮眼

（中央社記者韓婷婷台北11日電）中國大陸A股即將納入MSCI明晟新興市場指數，市場擔憂台股資金將遭外資抽離，櫃買中心表示，從近一年、一季櫃買指數表現及個股流動性、殖利率表現都相當亮眼。



櫃買中心表示，受益於全球經濟復甦，去年起全球股市呈現多頭走勢，其中櫃買指數表現尤其亮眼，最近一年（2017/5/11-2018/5/11）以來櫃買指數漲幅達14.92%，遠高於同期集中交易市場指數8.57%的漲幅。



今年以來受到國際政治因素及貿易磨擦等各種消息影響，全球股市呈現震盪整理走勢，櫃買指數在上櫃公司業績表現優異的帶動下，仍有令人驚艷的表現，最近一季（2/9-5/10）櫃買指數上漲6.47%，相較於扮演全球經濟復甦火車頭的美國道瓊指數2.27%的漲幅，顯得更勝一籌。



在投資人關心的市場流動性議題上，櫃買中心指出，回顧過去3個年度（2015至2017年度）櫃買市場整體市場成交值週轉率在182%至248%之間，平均約為集中交易市場的3倍，日平均成交金額在206.98億元至312.34億元，市場動能充沛，此外，上櫃股票的平均殖利率則在2.89%至3.77%，遠優於一般固定收益型投資工具。



櫃買中心強調，近年上櫃公司在獲利表現搶眼及櫃買中心推動實踐公司治理有成下，雖MSCI自2014年起多次調降台股權重，但外資及陸資持有上櫃股票比重仍不斷攀升，近5年外資持股比例增幅超過4成，目前整體櫃買市場外資持股市值占比高達22.37%，其中以金融、電子商務及半導體等類股排名前3名，顯示櫃買市場已深獲國內外投資人的信賴及青睞。（編輯：李信寬）1070511