/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 鴻海 油價 莊嘉慧
> rss

美鋁捲板需求俏 大成鋼集團300億設美國公司

發稿時間：2018/05/11 20:33

最新更新：2018/05/11 20:33

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北11日電）去年底美國限制進口有傾銷嫌疑的大陸商用鋁捲板，造成美國市場供給減少需求熱翻，全美最大不鏽鋼品通路商大成鋼決定與關係企業以10億美元(約新台幣300億元)赴美設新公司。

美國去年底認為大陸商用鋁捲板涉嫌低價傾銷美國，造成不公平競爭，因此限制大陸商用鋁捲板產品進口，但美國國內需求未減，價格自然飆升。

大成鋼的美國子公司為全美最大的不鏽鋼製品通路商，去年併購美國一家鋁製品企業後，發現鋁捲板需求大增，除美國本地加工生產外，也到全球各地收購商用鋁捲板，但收購的數量仍不敷美國國內使用，形成奇貨可居。

大成鋼相關人士告訴中央社記者，大成鋼董事會決定攜手關係企業大國鋼在美國投資設立新公司，原則上大成鋼投資5.1億美元，大國鋼投資4.9億美元，合計10億美元，將先送件至經濟部投審會審查。

大成鋼指出，目前還未確定在美國究竟是要併購鋁製品廠，或是自己建廠生產鋁製品，但重點是先掌握料源；畢竟在美國總統川普「美國優先」的產業政策下，若仍希望在美國市場營運獲利，必須先成為美國的企業，而要成為美國的企業，只有併購或自建廠房兩種途徑。

大成鋼與大國鋼今天分別公布首季財報，大成鋼合併營收新台幣217億2741萬元，年增63.35%；營業毛利41億235萬元，年增60.63%；營業利益19億919萬元，年增66.55%；稅前純益20億9033萬元，年增291.36%；稅後純益13億288萬元，年增475.35%；稅後每股淨利( EPS) 1.38元，大幅優於去年同期的0.27元。

大國鋼首季合併營收39億553萬元，年增43.43%；合併營業毛利11億8591萬元，年增26.25%；合併營業利益4億4266萬元，年增53.28%；合併稅前淨利3億4225萬元，年增64.18%；合併稅後淨利2億6012萬元，年增95.23%；基本每股盈餘0.43元，大幅優於去年同期的0.23元。（編輯：李信寬）1070511

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

一週重要新聞影像回顧（0429-0505）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP