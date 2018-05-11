美鋁捲板需求俏 大成鋼集團300億設美國公司

（中央社記者韋樞台北11日電）去年底美國限制進口有傾銷嫌疑的大陸商用鋁捲板，造成美國市場供給減少需求熱翻，全美最大不鏽鋼品通路商大成鋼決定與關係企業以10億美元(約新台幣300億元)赴美設新公司。



美國去年底認為大陸商用鋁捲板涉嫌低價傾銷美國，造成不公平競爭，因此限制大陸商用鋁捲板產品進口，但美國國內需求未減，價格自然飆升。



大成鋼的美國子公司為全美最大的不鏽鋼製品通路商，去年併購美國一家鋁製品企業後，發現鋁捲板需求大增，除美國本地加工生產外，也到全球各地收購商用鋁捲板，但收購的數量仍不敷美國國內使用，形成奇貨可居。



大成鋼相關人士告訴中央社記者，大成鋼董事會決定攜手關係企業大國鋼在美國投資設立新公司，原則上大成鋼投資5.1億美元，大國鋼投資4.9億美元，合計10億美元，將先送件至經濟部投審會審查。



大成鋼指出，目前還未確定在美國究竟是要併購鋁製品廠，或是自己建廠生產鋁製品，但重點是先掌握料源；畢竟在美國總統川普「美國優先」的產業政策下，若仍希望在美國市場營運獲利，必須先成為美國的企業，而要成為美國的企業，只有併購或自建廠房兩種途徑。



大成鋼與大國鋼今天分別公布首季財報，大成鋼合併營收新台幣217億2741萬元，年增63.35%；營業毛利41億235萬元，年增60.63%；營業利益19億919萬元，年增66.55%；稅前純益20億9033萬元，年增291.36%；稅後純益13億288萬元，年增475.35%；稅後每股淨利( EPS) 1.38元，大幅優於去年同期的0.27元。



大國鋼首季合併營收39億553萬元，年增43.43%；合併營業毛利11億8591萬元，年增26.25%；合併營業利益4億4266萬元，年增53.28%；合併稅前淨利3億4225萬元，年增64.18%；合併稅後淨利2億6012萬元，年增95.23%；基本每股盈餘0.43元，大幅優於去年同期的0.23元。（編輯：李信寬）1070511