鴻海擬現金減資2成 考量股東報酬無關股價

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海董事會決議現金減資2成，鴻海財務總處處長龔文霖表示，整體考量現金減資與股息發放以及股東投資報酬率的角度，與股價沒有特殊關係。



鴻海今天晚間舉行重大訊息說明會，董事會今天決議通過現金減資案，擬辦理現金減資新台幣約346.57億元，消除股份34.65億股，減資比例約20%，減資後股本約1386.29億元，每股退還股東現金2元。這是鴻海上市以來首次現金減資。



龔文霖指出，會選擇這個時間點減資，主要是深耕8K+5G領域，並在「雲移物大智網+機器人」布局、規劃工業互聯網發展藍圖之外，並重新檢視集團整合財務狀況，鴻海可產生許多現金流量，在不影響現金流量下，董事會今天做此決定。



對於鴻海此次現金減資是否與旗下富士康工業互聯網（FII）在中國大陸上海A股掛牌有關，龔文霖表示，由於FII目前仍在緘默期階段，因此無法回應。



對於現金減資是否與集團全球布局現金需求有關，龔文霖指出，有些投資並非鴻海本身需要參與，此次現金減資集團內部也有經過估算，長期投資都有相關資金安排考量。



龔文霖表示，鴻海集團屬於跨國企業，在全球布局，面對全球資本市場和資源進行業務，子公司上市按照董事會規劃進行，此次現金減資與子公司陸續上市沒有關聯性。



對於現金減資反映股價的影響，龔文霖表示沒有特殊關係，股價由市場決定，集團純粹是依據策略底定、考慮股東權益，投資策略與財務規劃的結果。



對於減資幅度2成的規劃，龔文霖表示，集團整體考量現金減資與股息發放、以及股東投資報酬率的角度。（編輯：林沂鋒）1070511