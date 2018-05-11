搶開放商機 摩根大通在陸申設擁控股權券商

（中央社北京11日綜合外電報導）為開放經濟，北京4月實施新措施，放寬金融服務業的外商持股限制。華爾街巨擘投行摩根大通成為最新一家利用新制的企業，他們向中國當局申請在一新創證券公司持股過半。



法新社報導，中國證券監督管理委員會10日發布聲明表示，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）當天提出申請，要求在中國成立一家外資證券公司，並持有51%股份；「中國證監會將依法、合規、高效地做好相關審核工作。」



中國證監會還透露，新規定實施後，已有瑞士銀行集團（UBS Group）和日本的野村控股公司（Nomura Holdings Inc.）申請在中國新創的公司持有過半股權。



中國當局過去限制外商在國內金融業持股的法規，長久以來令跨國銀行無法在當地獨立營運，成長也受限。



但美國總統川普去年訪問北京後不久，中國當局便宣布將解除金融服務業的持股限制。今年4月中方兌現承諾，允許外商即刻在證券和基金管理公司的持股比例可達51%，並許諾最終將開放全部持股。



由於美國指控中國利用不公平的行為提供國內企業優勢，並摧毀美國就業機會。為了避免與美國爆發貿易戰，中國當局承諾開放經濟。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070511