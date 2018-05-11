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東洋再告林榮錦背信 地檢署併案審理

發稿時間：2018/05/11 21:27

最新更新：2018/05/11 21:27

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）東洋公告，台北地檢署調查有關前董事長林榮錦共同與Denis Optiz違背職務，主導非常規交易一案後，認為與先前案件有裁判上一罪關係，已移送高院併案審理。

東洋表示，先前控告東洋前董事長、現任晟德董事長林榮錦共同與Denis Optiz違背職務，主導非常規交易，即林榮錦代表東洋公司與Inopha AG公司於2008年6月23日及2009年4月6日簽署包含Risperidone等13項藥品授權契約，使東洋蒙受鉅額損失一案，經臺灣臺北地方法院判處林榮錦10年有期徒刑在案，現上訴臺灣高等法院中。

日前東洋再控告林榮錦擅將東洋開發中的精神分裂症治療藥Risperidone，與林榮錦經營的晟德公司簽定「不平等」的開發協議，讓東洋損失新台幣3.3億，涉嫌背信。台北地檢署調查後認為，林榮錦在Risperidone藥品的背信犯行，與先前案件有裁判上一罪關係，已移送高院併案審理。

針對東洋的公告，晟德今天發布聲明回應表示，晟德董事長林榮錦的個人刑事案件與公司無涉，故公司至今尚未獲悉東洋所指稱併辦意旨書，待得悉併辯意旨書後會再行釐清始末。

晟德表示，與東洋的「Risperidone PLGA委任開發協議案」與「林榮錦個人刑事案件」為兩個獨立案件。晟德與東洋於民國99年所簽訂委任開發協議，已於107年3月1日經台北地方法院一審判決勝訴，確認契約關係存在。（編輯：楊凱翔）1070511

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