鴻海擬現金減資2成 一魚多吃創多贏

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海擬現金減資2成，整體觀察，有助鴻海未來每股稅後盈餘（EPS）表現，短線股價或可正面回應，未來鴻海財務調度彈性增加，鴻海集團也可將朝向控股角色邁進。



鴻海今天晚間舉行重大訊息說明會，董事會決議通過辦理現金減資新台幣約346.57億元，消除股份34.65億股，減資比例約20%，減資後股本約1386.29億元，每股退還股東現金2元。這是鴻海上市以來首次現金減資。



鴻海此次辦理現金減資，可從多方角度觀察。



首先從鴻海本身來看，鴻海現金減資退還股東，一方面可增加股東權益報酬率（ROE），一方面龐大的股本也可藉此瘦身、調整資本結構；此外未來也可以提高每股稅後純益（EPS）表現。



鴻海現金減資未來提高EPS表現，短線或可吸引市場與法人資金投資鴻海，有助拉抬未來股價表現。



其次從股東角度來看，鴻海辦理現金減資退還股東每股2元，加上現金配息每股2元，股東可每股拿回4元。



若以公開資訊觀測站資料顯示，鴻海集團總裁郭台銘持有16.21億股來看，可拿回64.84億元現金，對於郭台銘來說，現金減資不用繳稅，此外在繳交稅款和資金運用方面，將會有更多的彈性。



對於鴻海一般股東來說，今年拿回4元相較於去年每股現金配息4.5元的歷史高點來說，彼此差異不大。對於鴻海來說，今年現金配息總金額約346.57億元，相較去年歷史新高達779.79億元，現金支出壓力減輕不少。



從資金質借角度來看，鴻海於2016年8月入主夏普、2016年底開始在中國大陸廣州興建先進面板廠，去年10月選定美國威斯康辛州拉辛郡作為先進8K液晶顯示面板廠地點，資金部位需求龐大，鴻海辦理現金減資、挹注股價，也有助未來鴻海以股票向銀行質借的額度。



從兩岸布局來看，鴻海集團規劃旗下富士康工業互聯網（FII）在中國大陸上海A股掛牌，鴻海集團持有FII股權將因分散持股而降至約85%左右。鴻海透過現金減資，除了可提高EPS表現，亦可降低未來鴻海認列富士康工業互聯網獲利略受稀釋的影響，在集團兩岸布局架構下，也有利於鴻海朝向控股公司的角色邁進。



鴻海董事會擬現金減資2成，同時也決議發行無擔保普通公司債，額度最高新台幣270億元，作為充實營運資金所用，也是順應市場資金相對充沛、利息相對低檔的時刻對外籌資，也充分展現鴻海集團審時度勢的財務規劃。（編輯：楊凱翔）1070511