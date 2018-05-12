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499吃到飽大軍壓境 通訊行還有這幾招

發稿時間：2018/05/12 09:44

最新更新：2018/05/12 10:23

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電信業限時499吃到飽引爆申辦熱潮，12日等待申辦民眾仍擠爆中華電信門市，中華電信內湖服務中心一早就大排長龍。中央社記者王飛華攝　107年5月12日電信業限時499吃到飽引爆申辦熱潮，12日等待申辦民眾仍擠爆中華電信門市，中華電信內湖服務中心一早就大排長龍。中央社記者王飛華攝　107年5月12日

（中央社記者吳家豪台北12日電）有網友認為電信新台幣499元吃到飽沒提供退佣折扣補貼，通訊行難獲利恐倒閉；其實通訊行搶客還有好幾招，如推薦申辦其他方案並退佣補貼月租費，或推薦月租費更低的特殊專案。

電信三雄祭出499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，各地中華電信門市連3日湧入大批等待申辦的民眾。

有網友在社群平台Mobile01發文說，499元吃到飽僅單門號方案，沒退佣折扣補貼，「對通訊行而言沒賺頭」，從3大電信業者門市爆量申辦情況看，可能會引起通訊行倒閉潮。

記者實際走訪位於台北市汀州路公館商圈的三家通訊行，未如網友想像般冷清，仍不時有消費者上門，其中不乏有詢問能否申辦499元吃到飽的客人。

退佣指的是手機空機價格與電信購機方案綁約價格的價差，通訊行為招攬顧客，有些會低調把退佣以現金退給客戶，或存入門號預付款按月折抵月租費。

目前掀起熱潮的電信門市499吃到飽屬於單門號方案，鮮少提供退佣折扣，對通訊行而言本來就不是主力業務。通訊行宣稱499元吃到飽對生意影響不大，實際上是靠退佣動輒數千元或上萬元不等的購機綁約方案吸引客人，在逐漸飽和的手機市場上保有一線生機。

以公館商圈一家通訊行為例，店員聽到記者詢問能否申辦499元吃到飽方案，便立刻分析單門號方案沒折扣空間，如果申辦599元吃到飽購機綁約方案，反而可退現金給客戶以補貼月租費支出，換算下來比499元吃到飽更便宜。

另有通訊行推薦月租費更低的399元吃到飽方案，一樣可享上網吃到飽，差別在於網內每通前5分鐘免費、每月贈送的網外分鐘數僅30分鐘，較適合常上網但少打電話的消費者。

記者觀察，通訊行未視電信499元吃到飽為「洪水猛獸」，反倒能一針見血分析利弊，對講求性價比的消費者而言，未嘗不是另一種選擇。（編輯：張良知）1070512

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