499吃到飽人潮滿 中華電24門市延長服務

499吃到飽引發熱潮，中華電各門市12日排隊人潮眾多，部分縣市12日新增營業時間門市13日不會再增開，以免觸法。中央社記者韋樞攝 107年5月12日

（中央社記者韋樞、蕭博陽、李先鳳台北12日電）499吃到飽引發熱潮，中華電11日宣布24家門市新增及延長服務時間。各門市今早排隊人潮眾多，但今天新增營業時間的門市，明天不會再增開，以免觸法。



電信三雄祭出手機話費499吃到飽專案，引發大堆排隊人潮忙著續約、解約重辦，其中，中華電信門市湧入人潮超多，各門市忙到今天零時都還在服務大批上門客戶。



中華電信南投營運處埔里、水里、中興、集集、名間、芬園門市今早8時30分到中午12時30分，增加半天營業時間。埔里門市一早湧入不少辦理方案的民眾，號碼牌上午9時多發到200多號；芬園門市發到96號、中興門市則有40多人排隊。



因營業時間只有半天，各門市做法略不同，集集門市限額40個名額，號碼牌一早發完；芬園及名間門市人員則說，中午12時30分之前排入隊伍或拿到號碼牌，都會處理完畢，將視情況調整作法。



中華電信花蓮共有9個門市，其中生意最好、假日營業的中正店一天號碼牌超過2000張，今天提前2小時受理服務，一早就湧進人潮，不大的營業空間排隊到門外。昨晚因人潮眾多，一度引起糾紛而報警處理的小插曲。



中華電公告「新增/調整營業時間門市一覽表」，網址是http://www.cht.com.tw/aboutus/messages/ msg-180511-172917.html。



根據這項一覽表，24家新增和調整營業時間的門市集中在台北市(5家)、新北市(5家)、屏東縣(6家)、南投縣(5家)、花蓮縣(2家)、彰化縣(1家)。



這24家門市中，台北市、新北市、花蓮（花蓮市）的11家門市分別提早或延後營業時間；屏東、南投、花蓮（吉安）、彰化的13家門市原本週六不營業，但為服務客戶，今天增開營業時間從8時30分到12時30分。



中華電信代理發言人沈馥馥告訴中央社，這些門市明天（週日）不會再營業，以免違反勞基法；但亦不會有今天未營業的門市新增明天開門營業。



電信三雄祭出新台幣499元吃到飽方案，限時7天擴大全民申辦，將上網吃到飽、網內打到飽下殺不到500元門檻，各地中華電信門市連續數日湧入大批等待申辦的民眾，不少門市為消化大量的民眾申辦需求，處理至深夜，隔日又迎接長長的排隊人潮，引爆空前申辦熱潮，但也伴隨用戶爭議與門市亂象。（編輯：郭萍英）1070512