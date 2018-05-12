台電招考 汪信宏捨半導體轉當空中飛人

（中央社記者陳政偉台北12日電）台電今天招考新進僱用人員，預計錄取740人；民國104年考取輸電線路維護類別的台電員工汪信宏說，曾任職半導體產業10年，後來轉換跑道當台電「空中飛人」，肩負穩定供電使命。



台電新進僱用人員招考登場，分別在台北市、台中市、高雄市與花蓮縣共10個考場初試，2萬1407人報考，男、女性各占53%及47%。



台電表示，未來10年將有35%員工陸續退離，為傳承電力專業與技術，這次招考包括電力技術人員及綜合行政人員2大類共15種類別。



台電說，考量配電線路維護、輸電線路維護、輸電線路工程、變電設備維護類將來要進行線路或設備維護施工、維護搶修及登高作業，需消耗較多體力，複試時加測「負重行走」現場測試項目，應考人須在1分鐘內背負30公斤纜線行走50公尺，途中不得放下或掉落，台電提醒應考人及早為第二階段複試項目做準備。



現任職台電輸變電工程處北區施工處的汪信宏是104年考取「輸電線路維護」類別僱用人員，曾在半導體產業服務超過10年，後來轉換跑道當起台電「空中飛人」，目前主要負責輸電鐵塔架空線路相關工作。



平常須在50公尺到60公尺高鐵塔上裝設線路的汪信宏說，工作充滿挑戰性，除有開闊視野，工作地點多在偏遠山區，一施工就是好幾天不能回家，長久下來同事間情誼更緊密。



汪信宏說，第一線工程人員正進入退休潮，年輕同仁更肩負重任，能做就做，能學就學，希望傳承前輩們的電業技術，挑起穩定供電任務與使命。（編輯：李明宗）1070512