中興通訊遭美斷炊 去年付211家美商近700億

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國商務部禁止美國供應商向中國大陸電信設備大廠中興通訊出貨後，中興通訊本月暫停主要營運。公司高層今天說，他們去年付給211家美方供應商至少23億美元（約新台幣690億）。



路透社報導，中興通訊（ZTE）高層表示，ZTE付給高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、英特爾（Intel）、德州儀器（Texas Instruments）4家公司各1億美元以上。中興通訊是全球最大電信設備製造商之一，仰賴像是高通與英特爾等美國公司的零組件。



中興通訊去年3月因向伊朗、北韓出口美國科技違反制裁決議，挨罰近9億美元。今年4月，美國商務部認為ZTE違反去年達成的和解條款，下令禁止美國企業向ZTE供貨7年，以致ZTE本月稍早暫停主要營運。



據知情人士指出，ZTE於5月1日正式向美國商務部提出暫緩執行禁令的申請，目前仍沒下文。



據估計，ZTE設備使用的零組件，有25%到30%是美國企業提供，這些ZTE設備包括智慧型手機和打造電信網路的工具。



據分析師指出，美方禁令阻止ZTE使用部分高通處理器，以及含谷歌行動服務（Google Mobile Services）軟體的安卓（Android）裝置。



ZTE去年付給對方約1億美元的其他美方供應商，還包括晶片製造商賽靈思（Xilinx）、光纖元件商Acacia Communications，以及記憶體晶片商晟碟（Sandisk）。



美方禁令也影響ZTE服務，例如維修基礎設施。這名不具名高層表示，ZTE服務印度1億用戶、印尼3億用戶、義大利2900萬用戶。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070512