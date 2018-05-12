499吃到飽 三大電信彈性顧員工客戶權益

（中央社記者韋樞台北12日電）三大電信業祭出電信費率499元吃到飽引發熱潮，週末一早大批客戶頂著烈日排隊換約，電信業者彈性調整人力服務客戶。中華電表示，打烊前拿到號碼牌，符合要件者，權益當天生效。



電信費率499吃到飽方案相當誘人，連續4天，中華電信、遠傳電信和台灣大哥大等三大電信業者門市擠滿客戶申辦，其中，中華電信手機客戶最多，各門市甚至到深夜1時都有尚未辦完者。



而今天週末早上更是大批民眾頂著烈日排隊等電信業者開門營業。嘉義的中華電門市早上8時多就有30餘人排隊等10時開門；台北市南京東路五段的中華電門市，今早8時不到就有人拿著小板凳坐在店門口，11時正式營業前門口已排滿約200位揮汗的民眾。



中華電信表示，到15日前來門市申辦優惠費率的客戶，只要在打烊前抽取號碼牌，各式證件齊備，條件符合者，門市人員會現場收件，客戶權益從當天起算，文件部分由工作人員事後補辦完成。



相對中華電信，遠傳電信和台灣大排隊人數較少，至多數十人。遠傳表示，雖然來遠傳電信門市申辦499吃到飽專案的客戶並未大排長龍，但門市已做好人力調配及增加，並符合勞動法令，同時每天只要在營業時間來門市的客戶均會服務完畢後才會打烊，遠傳並未延長或調整門市的服務時間，專案期間仍到15日屆滿。



台灣大哥大表示，週末期間擴大全台門市人力的彈性調度，平日人潮來往眾多的門市將由店長依客戶需求增派人力，人潮正常的門市則維持固定人力即可。



對於上門客戶的需求，台灣大指出，只要是營業時間內進門的客戶都會盡快服務完畢，若已抽號碼牌的消費者尚未完成申辦業務，又屆門市營業時間，會請客戶隔天再來並優先為客戶辦理，如此即可彈性符合客戶需求並照顧門市同仁的健康和權益。



台灣大11日發布新聞稿表示，新台幣299元和499元吃到飽方案限時優惠全面升級，原本499元吃到飽資費綁約期全數延長到30個月，另外再送家用寬頻吃到飽優惠，及限新申辦寬頻的用戶免費體驗凱擘大寬頻、台灣大寬頻500M光纖高速上網1個月。



遠傳11日也發布新聞稿，針對老客戶推出「老客戶多重優惠」方案，只要年資5年以上的老客戶，6月底前均可以4折價6000元享亞東醫院B1健康管理中心原價1萬4500元的精選健檢；遠傳並與全國電子合作「遠傳買、全國領」，可以7折起購買國際牌變頻不鏽鋼洗衣機等4項熱銷家電，若持有HappyGO點數，1點折抵一元，最高可折抵1000元。（編輯：郭萍英） 1070512