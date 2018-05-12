老舊機組陸續除役 台電：開源節流更迫切

（中央社記者陳政偉台北12日電）台電表示，去年用電年增近50億度，隨著核一、核二及協和電廠機組陸續除役，累積減少裝置容量將高達524.2萬瓩、等同全台約8分之一的機組佔比，對電力供應來源需求將更迫切。



環保署環評大會10日確認通過深澳電廠案的附帶決議，在決議時一併要求台電必須在深澳灣設置2防坡堤前，針對海洋生態提出環境影響調查報告，再送環保署審查。



台電統計，去年全國用電量高達2172億度，較2016年用電高出47億度，等同新增120萬個家庭用戶的年用電量。



外界關注電力供需與深澳電廠更新計畫，台電表示，台灣用電隨經濟景氣成長、極端高溫氣候持續攀升，除積極推動節電外，供電端更須未雨綢繆。



台電指出，在邁向非核家園的過程中，老舊機組也將如期除役，審慎規劃新增環保高效率發電機組，努力在供電與環保間爭取公共利益的最大公約數。



台電表示，深澳電廠更新計畫是為平衡台灣及北部地區用電而存在，120萬瓩的發電裝置容量將可提供2.8%的供電能力，而北部地區隨著核一、核二及協和電廠機組預計自2018年至2023年陸續除役，累積減少裝置容量將高達524.2萬瓩、等同全台約1/8的機組佔比，未來對電力供應來源需求將更迫切。



台電說明，長期電源開發的規劃已將各項積極節電情境及需求管理措施納入考慮，不足才會提出新增機組，相關節電作為包括政府補助業者設備汰舊換新，推動加速燈具及老舊冷氣汰舊換新節能計畫，以及台電擴大需量反應措施與時間電價等抑低尖峰用電措施，都已綜合納入電力需求預測。



面對外界建議，應以智慧節能替代興建電廠，台電強調，將持續從工業民生推動節電，但推動節電過程中，異常極端高溫氣候、電動車發展及其他電力使用行為，都將使用電持續攀升，而依據過去縣市參與節電實績，節電率約1到2%。



台電認為，基於用電隨經濟成長與氣溫提升，節電目前有其侷限與極限；再者，以現有科技及節電誘因，目前節電努力所省下的量，仍未能趕上經濟成長用電需求及老舊機組除役缺口，不能完全寄望以節電替代電源開發。



台電表示，期待與產官學各界力量，共同攜手推動節電最大化，開源及節流都必須雙管齊下，滿足民眾及企業投資的用電需求。（編輯：鄭雪文）1070512