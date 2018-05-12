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用電大戶需節電5% 經濟部：非強制性要求

發稿時間：2018/05/12 19:20

最新更新：2018/05/12 19:20

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）對於工商協進會今天在中部工商午餐會報中提案建議，不宜對用電大戶採取懲罰性節電政策；經濟部回應指出，主要是希望企業減少非生產用電需求，並非強制性要求節電5%。

中華民國工商協進會中午在台中市福華大飯店召開中部工商午餐會，行政院副院長施俊吉、國家發展委員會主任委員陳美伶、經濟部長沈榮津等部會首長都出席，與中部工商企業界面對面溝通。

施俊吉致詞指出，景氣復甦及經濟繁榮是政府與企業共同的期盼，過去兩年來，政府一直採取加速結構轉型及提振經濟，當做施政的首要任務，現在已經逐漸看到成果。國內股市從去年5月上萬點之後，迄今已近1年都在萬點之上，企業獲利也持續成長，顯示台灣的經濟確實呈現榮景。

針對會中提案建議，對於用電達1000KW以上工商業用電大戶需節電5%，雖然經濟部說明此非懲罰性、限電性、經常性措施，但工商界不能接受，因為未達到者要加計違約費用，這種懲罰性政策，對企業不公平，一定會影響企業在台增加投資的意願，建請經濟部取消對用電大戶採取懲罰性節電的政策，以免影響產業發展。

經濟部回應指出，台灣今年供電較為吃緊的原因是為了降低空污而減少生煤使用量，經濟部已要求台電公司定期報告供電情況評估，同時落實分層負責，對於機組運轉、維護作業都要確實。

至於要求企業節電5%，經濟部指出，主要是希望企業可以減少非生產用電的需求，例如降低照明、空調的用電，並不是降低產能5%。此外，經濟部也要求台電公司實際訪查企業，了解實際用電需求，並非強制性要求節電5%。（編輯：劉政權）1070512

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